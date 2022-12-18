Результаты ультрамарафона Mad Fox Ultra Inspiration 2022
В эти выходные 17-18 декабря в городе Переславль-Залесский (Ярославская область) состоялся ультратрейл Mad Fox Ultra Inspiration от организаторов Running Heroes Russia.
В субботу состоялись детские забеги, а в 16:00 был дан старт ультратрейла Valhalla Race на 100 миль. Маршрут забега проходил по природному рельефу, под снегопадом и через сугробы. Стартовали 215 атлетов, более половины досрочно сошли с дистанции.
В воскресенье стартовали спортсмены на дистанциях 50 миль, 40 км, 20 км и 10 км.
Результаты победителей:
Valhalla Race 100 миль, мужчины
1. Руслан Крысов – 24:58:38
2. Дмитрий Романюк – 25:31:08
3. Антон Быков – 26:05:43
Valhalla Race 100 миль, женщины
1. Валентина Михайлова – 27:19:12
2. Елена Гагарина – 27:55:21
3. Анастасия Шарипова – 27:58:06
Mad Fox Ultra 50 миль, мужчины
1. Антон Нестеренко – 12:53:09
2. Михаил Чепик – 12:56:30
3. Артем Зыкин – 13:11:47
Mad Fox Ultra 50 миль, женщины
1. Антонина Юшина – 13:34:00
2. Марина Фидлер – 13:34:06
3. Александра Худякова – 14:17:23
Mad Fox Ultra 40 км, мужчины
1. Дмитрий Шунин – 4:04:22
2. Иван Бирюзов – 4:04:29
3. Алексей Бабушкин – 4:08:57
Mad Fox Ultra 40 км, женщины
1. Наталья Студеникина – 4:32:09
2. Наталья Мастеренко – 4:33:01
3. Наталья Нещерет – 4:40:04
20 км, мужчины
1. Артем Цибак – 3:30:30
2. Арсений Пенкин – 3:30:39
3. Андрей Варенков – 3:30:41
20 км, женщины
1. Александра Войтова – 3:31:09
2. Анна Орочко – 3:32:08
3. Надежда Евсеева – 3:32:28
10 км, мужчины
1. Дмитрий Брегеда – 2:20:51
2. Виталий Швец – 2:21:16
3. Андрей Жуков – 2:21:25
10 км, женщины
1. Нина Ромашова – 2:25:23
2. Надежда Фомина – 2:25:23
3. Анастасия Устинова – 2:25:30
Результаты всех участников можно посмотреть на сайте Athlinks. Фотографии с забегов и награждения можно найти в Telegram-канале Running Heroes Russia.
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