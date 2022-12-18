Результаты ультрамарафона Mad Fox Ultra Inspiration 2022

В эти выходные 17-18 декабря в городе Переславль-Залесский (Ярославская область) состоялся ультратрейл Mad Fox Ultra Inspiration от организаторов Running Heroes Russia.

В субботу состоялись детские забеги, а в 16:00 был дан старт ультратрейла Valhalla Race на 100 миль. Маршрут забега проходил по природному рельефу, под снегопадом и через сугробы. Стартовали 215 атлетов, более половины досрочно сошли с дистанции.

В воскресенье стартовали спортсмены на дистанциях 50 миль, 40 км, 20 км и 10 км.

Результаты победителей:

Valhalla Race 100 миль, мужчины

1. Руслан Крысов – 24:58:38

2. Дмитрий Романюк – 25:31:08

3. Антон Быков – 26:05:43

Valhalla Race 100 миль, женщины

1. Валентина Михайлова – 27:19:12

2. Елена Гагарина – 27:55:21

3. Анастасия Шарипова – 27:58:06

Mad Fox Ultra 50 миль, мужчины

1. Антон Нестеренко – 12:53:09

2. Михаил Чепик – 12:56:30

3. Артем Зыкин – 13:11:47

Mad Fox Ultra 50 миль, женщины

1. Антонина Юшина – 13:34:00

2. Марина Фидлер – 13:34:06

3. Александра Худякова – 14:17:23

Mad Fox Ultra 40 км, мужчины

1. Дмитрий Шунин – 4:04:22

2. Иван Бирюзов – 4:04:29

3. Алексей Бабушкин – 4:08:57

Mad Fox Ultra 40 км, женщины

1. Наталья Студеникина – 4:32:09

2. Наталья Мастеренко – 4:33:01

3. Наталья Нещерет – 4:40:04

20 км, мужчины

1. Артем Цибак – 3:30:30

2. Арсений Пенкин – 3:30:39

3. Андрей Варенков – 3:30:41

20 км, женщины

1. Александра Войтова – 3:31:09

2. Анна Орочко – 3:32:08

3. Надежда Евсеева – 3:32:28

10 км, мужчины

1. Дмитрий Брегеда – 2:20:51

2. Виталий Швец – 2:21:16

3. Андрей Жуков – 2:21:25

10 км, женщины

1. Нина Ромашова – 2:25:23

2. Надежда Фомина – 2:25:23

3. Анастасия Устинова – 2:25:30

Результаты всех участников можно посмотреть на сайте Athlinks. Фотографии с забегов и награждения можно найти в Telegram-канале Running Heroes Russia.