Регистрация на ультрамарафон Kildin Ultra Grand Escape закрылась за 16 минут. Забег пройдет 19-20 августа 2023 года

Регистрация на трейл-марафон Kildin Ultra Grand Escape открылась сегодня в 12:00 и закрылась через 16 минут – все слоты разобрали. Это уникальный забег от Running Heroes Russia, который пройдет на острове Кильдин за Полярным кругом 20 августа. Для участников будет организован трансфер из Мурманска.

Для регистрации были доступны дистанции на 30 км, 50 км и 80 км на острове Кильдин, а также 5 и 10 км и детские старты на забеге-спутнике в Мурманске. Они пройдут 19 августа.

Михаил Долгий, руководитель Running Heroes Russia, в Telegram-канале проекта сообщил, что во время регистрации возникла проблема с платежным терминалом, поэтому некоторые слоты оплатить не удалось.

«Мы сейчас разбираемся. Всем, кто внес свои данные, мы постараемся помочь. Решим проблему и расскажем, как зарегистрироваться окончательно», – говорит Михаил.

По словам организаторов, слоты на забеги в Мурманске еще остались. Следить за обновлениями Running Heroes Russia можно в Telegram.