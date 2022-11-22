Открылась регистрация на первый трейл от Hard Adventure. Он пройдет 15 января 2023 года

Регистрация на первый этап кубка HARD TRAIL открылась на сайте О-тайм. Забег пройдет 15 января 2023 года в деревне Суоранда (Ленинградская область).

Дистанцию трейла в 7 км можно также пройти в форматах догтрейл и online. Доступны детские забеги на 500 м и 1 км. Организаторы обещают, что трейл будет скоростным и физически сложным – трасса забега будет проходить по горкам Колтушских высот.

Стоимость стартового взноса – от 900 рублей. Следить за обновлениями организаторов можно в соцсетях Hard Adventure.