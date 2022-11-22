Открылась регистрация на первый трейл от Hard Adventure. Он пройдет 15 января 2023 года

Теги Бег любительский спорт Трейлраннинг Забег Здоровье

Регистрация на первый этап кубка HARD TRAIL открылась на сайте О-тайм. Забег пройдет 15 января 2023 года в деревне Суоранда (Ленинградская область). 

Дистанцию трейла в 7 км можно также пройти в форматах догтрейл и online. Доступны детские забеги на 500 м и 1 км. Организаторы обещают, что трейл будет скоростным и физически сложным – трасса забега будет проходить по горкам Колтушских высот.

Стоимость стартового взноса – от 900 рублей. Следить за обновлениями организаторов можно в соцсетях Hard Adventure. 

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