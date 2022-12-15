Появились подробности уникального ультрамарафона на острове за Полярным кругом. Регистрация откроется 17 декабря

Организаторы ультрамарафонов Running Heroes Russia анонсировали новый уникальный забег Kildin Ultra Grand Escape. Старт запланирован на 19-20 августа 2023 года на острове Кильдин за Полярным кругом. Для спортсменов будет организован трансфер на остров из Мурманска.

На Kildin Ultra Grand Escape доступны три дистанции:

«Таинственный Остров» – 30 км

«Бесконечное Пространство» – 50 км

«Затерянный Мир» – 80 км

Регистрация на старт откроется 17 декабря в 12:00 на сайте забега.

Руководитель Running Heroes Russia Михаил Долгий в Telegram-канале проекта подробнее рассказал о предстоящей гонке. Он советует закладывать на путешествие больше двух дней – из-за погодных условий могут возникнуть перебои с трансфером и в таком случае забег проведут на материке.

Также Михаил сообщил, что болельщики отправиться на остров не смогут, так как количество участников ограничено в связи с непростой логистикой. «Но даже 900 человек позволят установить нам мировой рекорд Книги рекордов Гиннесса по количеству участников за Полярным кругом. Мы будем к этому стремиться», – говорит Михаил.

Running Russia Heroes уже 8 лет организовывают ультратрейлы в разных регионах России. Слоты на их гонки Mad Fox Ultra и Crazy Owl 50 расходятся за несколько часов.

Следить за обновлениями, узнать дополнительную информацию и ознакомиться с положением о забеге Kildin Ultra Grand Escape можно на сайте Running Heroes Russia.