Результаты ночного полумарафона «Огни Дербента» 2022
10 декабря в Дербенте (республика Дагестан) прошел ночной полумарафон «Огни Дербента».
Для забега были доступны дистанции в 3 км, 10 км и 21 км с набором высоты 10 м, 260 м и 460 м соответственно. Трасса включала в себя лестницы, утоптанный грунт, асфальтовое покрытие и брусчатку древних улиц.
Результаты победителей:
3 км, мужчины
1. Ибрагим Рабаданов – 13:21
2. Игорь Моисеев – 14:42
3. Олег Ефремов – 14:51
3 км, женщины
1. Ольга Смирнова – 15:33
2. Кристина Сокович – 17:04
3. Зоя Смирнова – 18:29
10 км, мужчины
1. Александр Павленин – 33:54
2. Магомед Алигаджиев – 37:31
3. Андрей Федоричев – 38:39
10 км, женщины
1. Вера Тарасова – 42:53
2. Полина Кондрашова – 44:45
3. Надия Салахова – 45:27
21 км, мужчины
1. Алексей Мамарин – 1:18:22
2. Магомед Агакишиев – 1:20:03
3. Вячеслав Горбунов – 1:24:29
21 км, женщины
1. Татьяна Шаронова – 1:33:43
2. Ольга Печуева – 1:36:07
3. Ирина Стаховская – 1:37:28
Результаты всех участников можно посмотреть на сайте MyRace.
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