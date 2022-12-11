Результаты ночного полумарафона «Огни Дербента» 2022

10 декабря в Дербенте (республика Дагестан) прошел ночной полумарафон «Огни Дербента».

Для забега были доступны дистанции в 3 км, 10 км и 21 км с набором высоты 10 м, 260 м и 460 м соответственно. Трасса включала в себя лестницы, утоптанный грунт, асфальтовое покрытие и брусчатку древних улиц.

Результаты победителей:

3 км, мужчины

1. Ибрагим Рабаданов – 13:21

2. Игорь Моисеев – 14:42

3. Олег Ефремов – 14:51

3 км, женщины

1. Ольга Смирнова – 15:33

2. Кристина Сокович – 17:04

3. Зоя Смирнова – 18:29

10 км, мужчины

1. Александр Павленин – 33:54

2. Магомед Алигаджиев – 37:31

3. Андрей Федоричев – 38:39

10 км, женщины

1. Вера Тарасова – 42:53

2. Полина Кондрашова – 44:45

3. Надия Салахова – 45:27

21 км, мужчины

1. Алексей Мамарин – 1:18:22

2. Магомед Агакишиев – 1:20:03

3. Вячеслав Горбунов – 1:24:29

21 км, женщины

1. Татьяна Шаронова – 1:33:43

2. Ольга Печуева – 1:36:07

3. Ирина Стаховская – 1:37:28

Результаты всех участников можно посмотреть на сайте MyRace.