В Приморье открыли «умную» спортплощадку. Инновация – в QR-кодах на тренажерах

В поселке Смоляниново в Приморье открыли первую «умную» спортплощадку. Об этом сообщается на сайте правительства Приморского края.

Спортивная площадка в поселке Смоляниново стала первой из четырех, которые будут построены в Приморье благодаря федеральному проекту «Бизнес спринт (Я выбираю спорт)» и краевой программе «Развитие физической культуры и спорта». Сообщается, что еще три объекта появятся в Находке, Владивостоке и Большом Камне.

Комплекс включает в себя футбольное поле, баскетбольную и волейбольную площадки, беговую дорожку, 17 силовых тренажеров для детей и взрослых. Главная особенность «умной» площадки – в наличии на тренажерах QR-кодов. В них зашифрована видеоинструкция по правильному выполнению упражнений – достаточно просто навести смартфон на код.

Спортивный объект запустили губернатор Олег Кожемяко и Министр спорта России Олег Матыцин. По словам последнего, площадки такого типа дадут детям и родителям дополнительную возможность заниматься спортом. Кожемяко отметил, что «умных» площадок с каждым годом будет становиться все больше, что станет стартом в подготовке районных команд к соревнованиям различного уровня.

Программа «Развитие физической культуры и спорта», действующая в Приморье, рассчитана на 2020-2027 годы. В цели проекта входит обеспечение возможности для местных жителей вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физкультурой и спортом, получать доступ к развитой спортивной инфраструктуре. Также в программу включено создание условий для проведения в Приморском крае крупных спортивных мероприятий.