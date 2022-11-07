Правительство решило популяризировать ЗОЖ через интернет. Этим займутся поликлиники и Роспотребнадзор

В пятницу 4 ноября на официальном портале правовой информации опубликовали документ, который вносит изменения в федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Ключевые изменения коснутся способа распространения знаний о здоровом образе жизни.

Просвещать граждан будут с помощью СМИ, публикации в интернете буклетов, памяток, социальной рекламы и проведения мероприятий в коллективах.

Ответственными за популяризацию ЗОЖ будут органы и учреждения, которые входят в систему федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, медицинские организации, некоммерческие и волонтерские организации, работающие в сфере профилактики и охраны здоровья граждан.