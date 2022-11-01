Россия предложила учредить марафонскую лигу стран БРИКС
Россия предложила учредить марафонскую лигу стран БРИКС.
Об этом сообщили в Министерстве спорта РФ. В список государств-членов БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.
Проект марафонской лиги предусматривает объединение наиболее массовых марафонов стран БРИКС в единую серию соревнований на основе российских марафонов (Москва, Санкт-Петербург, Казань).
«Спортивное сотрудничество стран БРИКС строится в духе партнерства, равенства, взаимного уважения и отсутствия дискриминации.
Считаем, что в 2023 году одним из приоритетных направлений нашего сотрудничества должен стать в том числе студенческий спорт», – отметил глава Минспорта Олег Матыцин на встрече министров спорта стран БРИКС.
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