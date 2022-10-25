Результаты 1 этапа Кубка губернатора Санкт-Петербурга по триатлону в формате «индор»

23 октября в Санкт-Петербурге прошел первый из семи этапов Кубка губернатора по триатлону в формате indoor. На этих соревнованиях атлеты плывут 300 м в бассейне, велоэтап 8 км делают на велосипедах, закрепленных на велостанках, а беговой этап (2 км) – по дорожкам легкоатлетического манежа.

Результаты всех участников можно найти здесь. Результаты победителей в абсолюте:

Мужчины

1. Алексей Макаров – 00:23:43

2. Владимир Лешонков – 00:25:13

3. Яромир Молибоженко – 00:25:31

Женщины

1. Ольга Дмитриева – 00:27:26

2. Александра Анчина – 00:27:37

3. Оксана Рыбакова – 00:27:56