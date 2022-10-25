Результаты 1 этапа Кубка губернатора Санкт-Петербурга по триатлону в формате «индор»
23 октября в Санкт-Петербурге прошел первый из семи этапов Кубка губернатора по триатлону в формате indoor. На этих соревнованиях атлеты плывут 300 м в бассейне, велоэтап 8 км делают на велосипедах, закрепленных на велостанках, а беговой этап (2 км) – по дорожкам легкоатлетического манежа.
Результаты всех участников можно найти здесь. Результаты победителей в абсолюте:
Мужчины
1. Алексей Макаров – 00:23:43
2. Владимир Лешонков – 00:25:13
3. Яромир Молибоженко – 00:25:31
Женщины
1. Ольга Дмитриева – 00:27:26
2. Александра Анчина – 00:27:37
3. Оксана Рыбакова – 00:27:56
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