Результаты дистанции 113 на IRONSTAR TRIATHLON SOCHI 2022

7-9 октября в Сочи (федеральная территория «Сириус») проходит фестиваль триатлона IRONSTAR SOCHI 2022. В пятницу 7 октября прошли заплывы SWIMSTAR, женский забег IRONLADY и детские забеги IRONKIDS. В субботу 8 октября проходят гонки на двух дистанциях – средней («полужелезной», 113) и длинной («железной», 226). На длинной дистанции также проводится чемпионат России.

Кто поборется за первенство на Чемпионате России по триатлону на длинной дистанции

Стали известны результаты финишеров на средней дистанции (113 км: 1,9 км плавание – 90 км велогонка – 21,1 км бег).

Мужчины

1. Кирилл Голдовский – 04:06:08

2. Денис Крестин – 04:08:15

3. Владимир Саватенков – 04:16:07

Женщины

1. Юлия Голофеева – 04:26:41 (учитывая штрафное время +5 минут)

2. Диана Трубкович – 04:37:53

3. Анастасия Абросимова – 04:43:44

Результаты всех участников можно отслеживать здесь.