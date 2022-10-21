Открыта регистрация на забег «Скорость» в московском манеже. Он пройдет 26–27 ноября

Открылась регистрация на легкоатлетические соревнования «Скорость»: забег пройдет 26–27 ноября в легкоатлетическом манеже МГСУ (Москва, Ярославское шоссе, 26, корпус 4). В предварительном календаре «Бегового сообщества» на 2022 год он был запланирован на 4 декабря.

Дистанции соревнований:

– 26 ноября, суббота – 60 метров, 400 метров, 1000 метров и эстафета 4х200 метров;

– 27 ноября, воскресенье – 200 метров, 3000 метров и эстафета 200/400/600/800 метров.

В рамках каждого соревновательного дня один участник может пробежать несколько дистанций в индивидуальном зачете и стать частью эстафетной команды. Участвовать могут и те, кто не имеет опыта участия в соревнованиях «на дорожке»: тренеры «Бегового сообщества» проведут бесплатные мастер-классы для участников (предварительная запись не требуется). Тренеры покажут, как правильно разминаться перед забегом на короткую или среднюю дистанцию, научат стартовать с колодок. Перед эстафетой участникам дополнительно расскажут о том, как правильно передавать эстафетную палочку и другие важные детали участия в командном забеге.

Регистрация идет на сайте speedrace.runc.run, участие в личном первенстве стоит 900 руб., в эстафете – 1600 руб.