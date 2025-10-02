В Мончегорске пройдут бесплатные соревнования по северной ходьбе. Они состоятся 4-5 октября

4-5 октября в Мончегорске (Мурманская область) пройдут бесплатные соревнования по северной ходьбе Imandra Go.

В субботу в горнолыжном комплексе «Лапарк» состоятся индивидуальные старты для профессионалов на дистанции 4,5 км, командная эстафета на дистанции 3 км и любительский старт на 1 км.

В воскресенье участники вместе с гидом заберутся на гору Нюд (высота 348 м) и спустятся обратно. В этот день также состоится мастер-класс по технике северной ходьбы от Кристины Володиной (кандидат медицинских наук).

Регистрация доступна только на активности второго дня и проходит по ссылке или на месте проведения соревнований. С собой необходимо взять палки для северной ходьбы.

Подробную информацию можно посмотреть на сайте организатора .