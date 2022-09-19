Результаты X-WATERS KALININGRAD 2022. Победители на 1 км – Кудюков и Александрова, на 3 км – Гусев и Картшевская

18 сентября в Калининградской области на Синявинском озере прошли заплывы серии X-WATERS на дистанциях 1, 3 и 5 км. Заплыв является частью уникального проекта X-WATERS «Обними Россию».

«Обними Россию» (Владивосток-Калининград) – проект, в котором спортсмены проплыли через Босфор Восточный на восходе и завершили дистанцию вечером того же дня в Калининграде, преодолевая 7300 км по воздуху и 7300 метров вплавь.

Результаты победителей:

1 км, мужчины

1. Александр Кудюков – 16:07

2. Андрей Фадеев – 18:37

3. Владимир Мартынов – 18:42

1 км, женщины

1. Наталья Александрова – 18:06

2. Ирина Титова – 19:39

3. Юлия Калашникова – 19:52

3 км, мужчины

1. Владимир Гусев – 43:05

2. Алексей Джеря – 44:18

3. Олег Гунин – 46:48

3 км, женщины

1. Оксана Картшевская – 55:08

2. Юлия Калашникова – 56:01

3. Ульяна Лябухина – 56:49

5 км, мужчины

1. Василий Палаткин – 1:12:53

2. Денис Казаков – 1:13:02

3. Алексей Куликов – 1:24:02

5 км, женщины

1. Мария Сергеева-Светицкая – 1:59:16

2. Юлия Вершинина – 2:09:36

3. Евгения Плотникова – 2:11:06

Заплыв «Обними Россию», мужчины

1. Андрей Белоносов – 17:05

2. Дмитрий Гостяев – 22:01

3. Сергей Андреев – 22:47

Заплыв «Обними Россию», женщины

1. Елена Парфенова – 20:59

2. Анастасия Медведева – 27:00

3. Александра Фастовец – 28:13

Всего в заплыве приняли участие 181 человек. Результаты всех участников мероприятия можно посмотреть на сайте myfinish.info.