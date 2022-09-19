Результаты X-WATERS KALININGRAD 2022. Победители на 1 км – Кудюков и Александрова, на 3 км – Гусев и Картшевская

18 сентября в Калининградской области на Синявинском озере прошли заплывы серии X-WATERS на дистанциях 1, 3 и 5 км. Заплыв является частью уникального проекта X-WATERS «Обними Россию».
«Обними Россию» (Владивосток-Калининград) – проект, в котором спортсмены проплыли через Босфор Восточный на восходе и завершили дистанцию вечером того же дня в Калининграде, преодолевая 7300 км по воздуху и 7300 метров вплавь.
Результаты победителей:
1 км, мужчины
1. Александр Кудюков – 16:07
2. Андрей Фадеев – 18:37
3. Владимир Мартынов – 18:42
1 км, женщины
1. Наталья Александрова – 18:06
2. Ирина Титова – 19:39
3. Юлия Калашникова – 19:52
3 км, мужчины
1. Владимир Гусев – 43:05
2. Алексей Джеря – 44:18
3. Олег Гунин – 46:48
3 км, женщины
1. Оксана Картшевская – 55:08
2. Юлия Калашникова – 56:01
3. Ульяна Лябухина – 56:49
5 км, мужчины
1. Василий Палаткин – 1:12:53
2. Денис Казаков – 1:13:02
3. Алексей Куликов – 1:24:02
5 км, женщины
1. Мария Сергеева-Светицкая – 1:59:16
2. Юлия Вершинина – 2:09:36
3. Евгения Плотникова – 2:11:06
Заплыв «Обними Россию», мужчины
1. Андрей Белоносов – 17:05
2. Дмитрий Гостяев – 22:01
3. Сергей Андреев – 22:47
Заплыв «Обними Россию», женщины
1. Елена Парфенова – 20:59
2. Анастасия Медведева – 27:00
3. Александра Фастовец – 28:13
Всего в заплыве приняли участие 181 человек. Результаты всех участников мероприятия можно посмотреть на сайте myfinish.info.
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