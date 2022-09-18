Результаты Azov Swim Fest 2022. Победители на 950 м – Порфиров и Агишева, на 1900 м – Срабонианц и Порфирова

17 и 18 сентября в Краснодарском крае состоялся этап соревнований по плаванию на открытой воде Iver Swim 2022 на дистанциях 400, 950, 1900 и 5000 метров. Также в рамках фестиваля прошел ночной заплыв Azov Night Swim и забег на 5 км.

Azov Swim Fest – ежегодный спортивный фестиваль на Азовском море.

Результаты победителей:

950 м, мужчины

1. Владимир Порфиров – 20:27

2. Евгений Михайлов – 22:11

3. Аркадий Суслин – 24:15

950 м, женщины

1. Эльвира Агишева – 31:46

2. Александра Филимонова – 32:38

1900 м, мужчины

1. Александр Срабонианц – 27:57

2. Евгений Борисов – 28:19

3. Владимир Порфиров – 33:42

1900 м, женщины

1. Екатерина Порфирова – 32:44

2. Александра Суркова – 40:57

3. Ирина Копылова – 42:45

1000 м (ночной заплыв), мужчины

1. Владимир Порфиров – 17:41

2. Иван Демченко – 17:38

3. Аркадий Суслин – 20:43

1000 м (ночной заплыв), женщины

1. Екатерина Гажаева – 23:20

2. Анастасия Голубева – 25:28

3. Александра Филимонова – 29:08

5000 м, мужчины

1. Александр Лихкун – 1:04:54

2. Дмитрий Лысенко – 1:17:40

3. Иван Демченко – 1:25:57

5000 м, женщины

1. Ольга Гордеева – 1:13:18

2. Екатерина Порфирова – 1:17:59

3. Галина Золина – 1:44:36

5 км (забег), мужчины

1. Антон Новоселов – 21:31

2. Алексей Маликов – 22:14

3. Роман Баранов – 22:45

5 км (забег), женщины

1. Алена Потапова – 23:43

2. Анастасия Голубева – 23:56

3. Ольга Жукова – 33:17

Всего в фестивале приняли участие 64 человека. Результаты всех участников мероприятия можно посмотреть на сайте myfinish.info.