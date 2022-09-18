Результаты Azov Swim Fest 2022. Победители на 950 м – Порфиров и Агишева, на 1900 м – Срабонианц и Порфирова

17 и 18 сентября в Краснодарском крае состоялся этап соревнований по плаванию на открытой воде Iver Swim 2022 на дистанциях 400, 950, 1900 и 5000 метров. Также в рамках фестиваля прошел ночной заплыв Azov Night Swim и забег на 5 км.
Azov Swim Fest – ежегодный спортивный фестиваль на Азовском море.
Результаты победителей:
950 м, мужчины
1. Владимир Порфиров – 20:27
2. Евгений Михайлов – 22:11
3. Аркадий Суслин – 24:15
950 м, женщины
1. Эльвира Агишева – 31:46
2. Александра Филимонова – 32:38
1900 м, мужчины
1. Александр Срабонианц – 27:57
2. Евгений Борисов – 28:19
3. Владимир Порфиров – 33:42
1900 м, женщины
1. Екатерина Порфирова – 32:44
2. Александра Суркова – 40:57
3. Ирина Копылова – 42:45
1000 м (ночной заплыв), мужчины
1. Владимир Порфиров – 17:41
2. Иван Демченко – 17:38
3. Аркадий Суслин – 20:43
1000 м (ночной заплыв), женщины
1. Екатерина Гажаева – 23:20
2. Анастасия Голубева – 25:28
3. Александра Филимонова – 29:08
5000 м, мужчины
1. Александр Лихкун – 1:04:54
2. Дмитрий Лысенко – 1:17:40
3. Иван Демченко – 1:25:57
5000 м, женщины
1. Ольга Гордеева – 1:13:18
2. Екатерина Порфирова – 1:17:59
3. Галина Золина – 1:44:36
5 км (забег), мужчины
1. Антон Новоселов – 21:31
2. Алексей Маликов – 22:14
3. Роман Баранов – 22:45
5 км (забег), женщины
1. Алена Потапова – 23:43
2. Анастасия Голубева – 23:56
3. Ольга Жукова – 33:17
Всего в фестивале приняли участие 64 человека. Результаты всех участников мероприятия можно посмотреть на сайте myfinish.info.
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