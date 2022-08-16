В Москве прошла велогонка серии Cyclingrace 2022. Победители Sputnik Criterium категории Sport – Руслан Лазовский и Галина Стрельцова

13 августа на территории спортивного комплекса «Лужники» состоялась кольцевая гонка Sputnik Criterium серии Cyclinngrace 2022. Это уже третья велогонка Критериум SPUTNIK в этом сезоне, которую проводит Национальная ассоциация ветеранов и любителей велоспорта.

Критериум – групповая гонка по замкнутому кругу в городских условиях, один из самых напряженных и интенсивных форматов велогонок. На протяженности круга в 600 метров спортсменам нужно было преодолеть несколько сложных поворотов. Один заезд длился от 15 минут до получаса.

Каждый гонщик принял участие в одном из квалификационных заездов. Чтобы выйти в финал, спортсмену нужно было финишировать в первой «двадцатке». Итоговая позиция в квалификации определяла расстановку финального заезда.

В финале гонщиков ждали 30 кругов, очки разыгрывались по итогам «чекпоинтов» – каждого третьего круга. Самые быстрые велосипедисты 10 и 20 кругов получали премию. Дополнительно судьи выбрали самого активного гонщика. Победители заездов разыграли между собой 300 000 рублей, а все участники и зрители гонки получали шанс выиграть в лотерею один из трех подарочных велосипедов.

Следующий этап велогонок Sputnik Criterium 2022 пройдёт 24 сентября в Парке Горького.

Результаты победителей:

League, мужчины

1. Антон Попов – 32 очка

2. Мамыр Сташ – 19 очков

3. Иван Селедков – 18 очков

Sport, мужчины

1. Руслан Лазовский – 48 очков

2. Андрей Демехин – 28 очков

3. Сергей Дмитриев – 16 очков

Sport, женщины

1. Галина Стрельцова – 40 очков

2. Валерия Боронина – 26 очков

3. Дания Рахматуллина – 23 очка

Всего в гонке приняли участие 52 человека. Результаты всех участников мероприятия можно посмотреть здесь.