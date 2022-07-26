Результаты велогонки «Ночной Ижевск». Победители – Александр Григорьев и Альфия Иванова

Велопробег и велогонка по ночному Ижевску состоялись 23 июля сразу после традиционного «Ночного забега». В этом году любители велоспорта впервые вышли на старт гонки «Ночной Ижевск». Ранее соревнования не проводились.

В программе мероприятия были развлекательный костюмированный велопарад на 6 км для всех любителей велоспорта (14+) и групповая гонка на 40 км.

Результаты победителей:

40 км, мужчины

1. Александр Григорьев – 1:06:12

2. Михаил Конев – 1:06:13

3. Михаил Игнатьев – 1:06:14

40 км, женщины

1. Альфия Иванова – 1:11:37

2. Елена Полетаева – 1:19:32

3. Юлия Булычева – 1:20:23

Всего в мероприятии приняли участие 45 человек. Результаты всех участников фестиваля можно посмотреть на сайте kalashnikov.sport.