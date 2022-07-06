Прошел старейший забег в мире Western States 100, а также Marathon du Mont Blanc и Lavaredo Ultra Trail

Прошлый уик-энд был знаменательным для ультрамарафонского бега: на забегах в США, Италии и Франции встретились одни из лучших бегунов мира

Western States 100

В список международных стартов вернулся старейший в мире забег на 100 миль Western States 100. Уникален он тем, что проходит в горах Сьерра-Невада – это часть Кордильер, самой известной горной системы Северной Америки.

На западе, в Центральной долине, максимальная высота вершин не превышает 150 метров, а всего в 70–80 км восточнее они уже достигают отметки в 4000 метров. Самая высокая точка Сьерра-Невады – гора Уитни. Ее абсолютная высота над уровнем моря – 4421 метр. Это делает ее высочайшей вершиной на территории континентальных Штатов.

Бегунам на этом старте приходится соревноваться не только друг с другом, но и с климатом и природными явлениями крупного горного массива. Во время марафонов случались землетрясения, нередко бывает плохая видимость из-за туманов, дуют сильные ветра.

В этом году на старт вышли Тим Толлефсон и Хейден Хоукс, британец Том Оуэнс и француз Людовик Поммере, победитель UTMB 2016 года. Джим Уолмсли, действующий рекордсмен дистанции и трехкратный победитель «стомильника», не приехал на старт. Среди претендентов на победу была и восходящая американская звезда – Адам Питерман, который выиграл все ультрамарафоны, в которых участвовал. Western States 100 Питерман бежал впервые.

В итоге, 100-мильный дебютант выиграл гонку. Питерман пересек финишную черту за 15:13:48, более чем на 30 минут опередив своего соотечественника Хейдена Хоукса, который финишировал вторым. Арлен Глик преодолел дистанцию за 15:56:17 и занял третье место.

Среди женщин дистанцию бежали Камилла Херон, рекордсменка на дистанции 100 миль, новозеландка Рута Крофт, финишировавшая на втором месте в прошлом году, и австралийка Люси Бартоломью, занявшая второе место на UTMB 2021 года. Победу одержала Рута Крофт со временем 17:21:30.

Результаты европейских марафонов

Британец Джонатан Албон выиграл изнурительный марафон на Монблане (с общим набором высоты 2414 м) со временем 3:35:20, а испанка Сара Алонсо выиграла женскую гонку за 4:14:49.

Также состоялась гонка Lavaredo Ultra Trail race, протяженностью 120 км по итальянским Доломитовым Альпам. Шведка Мимми Котка выиграла женскую гонку за 14:51:25. А победителем мужской гонки стал немец Ханнес Намбергер, который второй год подряд побивает рекорд трассы (11:56:28).