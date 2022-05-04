На фестивале бега ROSA RUN финишировали 4000 участников

С 1 по 4 мая 2022 на курорте «Роза Хутор» прошел седьмой фестиваль бега ROSA RUN. В этом году на 5 дистанциях совокупно финишировало порядка 4000 участников. В течение четырех дней любители бега со всех уголков страны принимали участие в разнообразных активностях и соревнованиях под аккомпанемент зажигательных треков различных музыкальных стилей.

В первый день фестиваля, 1 мая, участники вышли на старт забега ROSA PEAK, чтобы покорить знаменитую вершину. Набор высоты составил более 1000 метров, а переменчивая погода, туман и перепады высот превратили дистанцию в зажигательный беговой рейв.

2 мая участников ждал настоящий тимбилдинг на бегу под музыкальные хиты 60-х, 80-х и 2000-х годов: 59 команд приняли участие в ROSA QUEST, чтобы пройти все задания и найти новых друзей.

3 мая перед забегом ROSA DREAM генеральный директор ROSA RUN Андрей Кавун объявил о титульном партнере фестиваля следующего года – платежной системе «Мир»: «Не случайно мы собрались здесь перед забегом желаний. И так случилось, что мое желание уже исполнилось и в следующем году фестиваль будет носить название «МИР» ROSA RUN!»

«Партнерство с ROSA RUN – новый этап в развитии интересных спортивных проектов, которые поддерживает платежная система «Мир». Фестиваль в горном курорте «Роза Хутор» уже семь лет подряд привлекает множество любителей бега, и уже со следующего года «Мир» станет частью этого спортивного праздника. Первым шагом нашего сотрудничества станет предоставление скидки 10% на все забеги в ROSA RUN – 2023. Футбольные болельщики и поклонники фигурного катания уже привыкли к преимуществам по национальным картам, мы уверены, что и любители бега оценят новые возможности вместе с «Миром», – отметила директор по маркетингу и коммуникациям платежной системы «Мир» Наталья Пейсахович.

После заката солнца под магическую и чарующую музыку участники пробежали 3 км, чтобы загадать заветное желание и завязать ленточку со своей мечтой на специальном дереве.

Четвертый, заключительный день фестиваля, по традиции был посвящен трейл-раннингу. Каждый мог выбрать дистанцию по своему уровню подготовки: начинающие бегуны покорили 8 км в рамках ROSA GREEN TRAIL, а опытные спортсмены приняли участие в ROSA RED TRAIL на 26 км. Электронная музыка и подборка миксов диджеев помогали преодолеть дистанцию и подбадривали участников.

На этом активности фестиваля не заканчивались. Каждый вечер всех желающих ждала насыщенная вечерняя программа и тематические вечеринки: караоке, квиз, быстрые свидания и другие активности.

«Мы по-настоящему гордимся тем, что проводим такой спортивный праздник на нашем курорте ежегодно. Благодарим команду организаторов ROSA RUN за незабываемую атмосферу. И приглашаем всех-всех гостей, кто еще ни разу не принимал участие в фестивале, попробовать в следующем году! Ведь в программе ROSA RUN есть активности не только для серьезных атлетов, но и для маленьких детей, и для простых любителей активного образа жизни!» – рассказал директор департамента маркетинга курорта «Роза Хутор» Дмитрий Барашков.

ПОБЕДИТЕЛИ ROSA RUN 2022:

ROSA PEAK

1-е место, мужчины: Барышников Алексей, 01:01:03

1-е место, женщины: Козина Анастасия, 01:11:02

ROSA GREEN TRAIL

1-е место, мужчины: Соколов Григорий 00:41:49

1-е место, женщины: Студеникина Наталья 00:49:42

ROSA RED TRAIL

1-е место, мужчины: Мамарин Алексей 02:25:50

1-е место, женщины: Петрова Алиса 02:54:23.