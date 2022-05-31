Результаты Выборгского полумарафона 2022

29 мая прошел XVII Выборгский полумарафон. Общее количество участников: 781 человек, все результаты можно посмотреть на сайте O-Time. Результаты победителей:

10 км, мужчины

1. Никита Спиридонов – 0:32:58,1

2. Алексей Харитонов – 0:33:06,7

3. Андрей Попов – 0:33:19,2

10 км, женщины

1. Оксана Столярова – 0:36:42,0

2. Анна Гарбар – 0:38:58,1

3. Анастасия Олейник – 0:40:10,4

21,1 км, мужчины

1. Станислав Агельяров – 1:09:21,3

2. Александр Науменко – 1:14:42,0

3. Николай Чувашев – 1:14:57,5

21,1 км, женщины

1. Анастасия Захарова – 1:24:38,9

2. Екатерина Мигунова – 1:25:49,9

3. Маргарита Клёсс – 1:35:47,6