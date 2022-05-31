Результаты Выборгского полумарафона 2022

29 мая прошел XVII Выборгский полумарафон. Общее количество участников: 781 человек, все результаты можно посмотреть на сайте O-Time. Результаты победителей:
10 км, мужчины
1. Никита Спиридонов – 0:32:58,1
2. Алексей Харитонов – 0:33:06,7
3. Андрей Попов – 0:33:19,2
10 км, женщины
1. Оксана Столярова – 0:36:42,0
2. Анна Гарбар – 0:38:58,1
3. Анастасия Олейник – 0:40:10,4
21,1 км, мужчины
1. Станислав Агельяров – 1:09:21,3
2. Александр Науменко – 1:14:42,0
3. Николай Чувашев – 1:14:57,5
21,1 км, женщины
1. Анастасия Захарова – 1:24:38,9
2. Екатерина Мигунова – 1:25:49,9
3. Маргарита Клёсс – 1:35:47,6
Комментарии