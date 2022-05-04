Результаты Пятигорского полумарафона 2022

В Пятигорске 1-2 мая в шестой раз прошел Пятигорский полумарафон от организаторов KAVKAZ.RUN. За два дня прошли детские забеги и забеги на дистанции 2,5 км, 5 км, 10 и 21 км. Фотографии уже доступны на странице забега на mysport.photo (поиск по номеру участника или фото лица).

Результаты всех участников доступны на странице забега на RussiaRunning. Победители (приводим чистое время по чипу):

5 км, мужчины

1. Андрей Фарносов – 17:41

2. Александр Абрамов – 17:52

3. Артем Дога – 18:15

5 км, женщины

1. Диана Солодова – 19:34

2. Кристина Даниленко – 20:17

3. Марина Беленова – 21:49

10 км, мужчины

1. Александр Сторожев – 35:28

2. Евгений Дога – 36:11

3. Евгений Пищалов – 37:54

10 км, женщины

1. Екатерина Васильченко – 43:15

2. Галина Скворцова – 46:05

3. Анастасия Грицук – 49:31

21,1 км, мужчины

1. Николай Волков – 1:12:43

2. Ренат Кашапов – 1:12:44

3. Александр Моедо – 1:15:26

21,1 км женщины

1. Наталья Булатова – 1:40:16

2. Надежда Шапошникова – 1:45:09

3. Виктория Храброва – 1:46:12