Результаты Пятигорского полумарафона 2022

В Пятигорске 1-2 мая в шестой раз прошел Пятигорский полумарафон от организаторов KAVKAZ.RUN. За два дня прошли детские забеги и забеги на дистанции 2,5 км, 5 км, 10 и 21 км. Фотографии уже доступны на странице забега на mysport.photo (поиск по номеру участника или фото лица).
Результаты всех участников доступны на странице забега на RussiaRunning. Победители (приводим чистое время по чипу):
5 км, мужчины
1. Андрей Фарносов – 17:41
2. Александр Абрамов – 17:52
3. Артем Дога – 18:15
5 км, женщины
1. Диана Солодова – 19:34
2. Кристина Даниленко – 20:17
3. Марина Беленова – 21:49
10 км, мужчины
1. Александр Сторожев – 35:28
2. Евгений Дога – 36:11
3. Евгений Пищалов – 37:54
10 км, женщины
1. Екатерина Васильченко – 43:15
2. Галина Скворцова – 46:05
3. Анастасия Грицук – 49:31
21,1 км, мужчины
1. Николай Волков – 1:12:43
2. Ренат Кашапов – 1:12:44
3. Александр Моедо – 1:15:26
21,1 км женщины
1. Наталья Булатова – 1:40:16
2. Надежда Шапошникова – 1:45:09
3. Виктория Храброва – 1:46:12
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