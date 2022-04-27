Результаты Псковского марафона 2022

24 апреля в Пскове VII Псковский марафон – забег на дистанциях 5, 10,55, 21,1 и 42,2 км. Результаты победителей:
5 км, мужчины:
1. Константин Иванов – 0:17:42,7
2. Антон Бабанин – 0:17:48,0
3. Павел Федоров – 0:18:29,0
5 км, женщины:
1. Наталья Куприянова – 0:20:05,3
2. Янна Сулькова – 0:21:01,5
3. Алиса Кубышкина – 0:21:05,3
10,55 км, мужчины:
1. Станислав Агельяров – 0:32:48,5
2. Александр Карпов – 0:35:04,3
3. Артем Агапов – 0:35:13,4
10,55 км, женщины:
1. Ульяна Аввакуменкова – 0:37:40,0
2. Анна Борисенко – 0:40:20,1
3. Ольга Пархимович – 0:46:26,8
21,1 км, мужчины:
1. Сергей Макаревич – 1:13:15,6
2. Юрий Виноградов – 1:16:51,3
3. Алексей Шевченко – 1:17:29,2
21,1 км, женщины:
1. Вера Виноградова – 1:26:55,8
2. Екатерина Мигунова – 1:32:09,7
3. Наталья Котова – 1:38:04,8
42,2 км, мужчины:
1. Эдуард Солнцев – 2:38:46,3
2. Александр Яковлев – 2:40:27,1
3. Максим Зобов – 2:44:08,0
42,2 км, женщины:
1. Екатерина Сокунова – 3:04:22,0
2. Анна Сухих – 3:18:13,4
3. Евгения Барышникова – 3:25:41,6
Остальные результаты доступны по ссылке на O-Time. Фотографии с забега можно скачать бесплатно из группы организаторов во «Вконтакте».
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