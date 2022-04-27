Результаты Псковского марафона 2022

24 апреля в Пскове VII Псковский марафон – забег на дистанциях 5, 10,55, 21,1 и 42,2 км. Результаты победителей:

5 км, мужчины:

1. Константин Иванов – 0:17:42,7

2. Антон Бабанин – 0:17:48,0

3. Павел Федоров – 0:18:29,0

5 км, женщины:

1. Наталья Куприянова – 0:20:05,3

2. Янна Сулькова – 0:21:01,5

3. Алиса Кубышкина – 0:21:05,3

10,55 км, мужчины:

1. Станислав Агельяров – 0:32:48,5

2. Александр Карпов – 0:35:04,3

3. Артем Агапов – 0:35:13,4

10,55 км, женщины:

1. Ульяна Аввакуменкова – 0:37:40,0

2. Анна Борисенко – 0:40:20,1

3. Ольга Пархимович – 0:46:26,8

21,1 км, мужчины:

1. Сергей Макаревич – 1:13:15,6

2. Юрий Виноградов – 1:16:51,3

3. Алексей Шевченко – 1:17:29,2

21,1 км, женщины:

1. Вера Виноградова – 1:26:55,8

2. Екатерина Мигунова – 1:32:09,7

3. Наталья Котова – 1:38:04,8

42,2 км, мужчины:

1. Эдуард Солнцев – 2:38:46,3

2. Александр Яковлев – 2:40:27,1

3. Максим Зобов – 2:44:08,0

42,2 км, женщины:

1. Екатерина Сокунова – 3:04:22,0

2. Анна Сухих – 3:18:13,4

3. Евгения Барышникова – 3:25:41,6

Остальные результаты доступны по ссылке на O-Time. Фотографии с забега можно скачать бесплатно из группы организаторов во «Вконтакте».