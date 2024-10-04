Винер о деле Валиевой: «Следователи нашли, что действительно могли быть подмешаны препараты дедушки. А то, что отклонили апелляцию – сейчас такая тенденция»

Ирина Винер высказалась о допинг-деле фигуристки Камилы Валиевой.

Верховный суд Швейцарии отклонил апелляцию Валиевой на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о 4-летней дисквалификации.

В допинг-пробе спортсменки был найден триметазидин.

«Следователи нашли, что там действительно могли быть подмешаны препараты дедушки. А то, что отклонили апелляцию, сейчас такая тенденция.

Есть ли смысл продолжать бороться и идти в ЕСПЧ (Европейский суд по правам человека – Sports)? Это не ко мне вопрос», – сказала экс-глава Всероссийской федерации художественной гимнастики.

Фетисов об отклонении апелляции Валиевой: «Печально. Я уверен, что девочка ни в чем не виновата. Для меня она остается чемпионкой»