  • Мельникова о турнире в Германии: «Многие писали в соцсетях, что купили билеты только для того, чтобы посмотреть на меня. Мне очень понравилось выступать»
Мельникова о турнире в Германии: «Многие писали в соцсетях, что купили билеты только для того, чтобы посмотреть на меня. Мне очень понравилось выступать»

Российская гимнастка Ангелина Мельникова рассказала, как ее поддерживали на соревнованиях в Германии.

15 ноября Мельникова по итогам тура клубной Бундеслиги получила золотую майку как спортсменка, набравшая наибольшее количество баллов среди всех участниц. Россиянка выступала за команду TSV Tittmoning-Chemnitz.

«Зрители потрясающие, меня очень поддерживали, мы очень много фотографировались после соревнований. Многие мне писали в соцсетях, в том числе и на русском языке, что купили билеты на соревнования только для того, чтобы посмотреть на меня. Мне это было особенно приятно.

С девочками из команды мы после окончания соревнований все вместе сфотографировались, потом вместе поужинали, очень дружеская обстановка была, я рада, что так все сложилось.

Я полна впечатлениями, мне очень понравилось выступать, было спокойно и очень комфортно. Я хочу поблагодарить свою команду TSV Tittmoning-Chemnitz, все очень дружные и заботятся друг о друге.

Что касается непосредственно своего выступления, то в целом я довольна и рада, что смогла помочь команде. Я даже не знала, что здесь разыгрывалось еще и многоборье, и приятным бонусом, конечно, стала золотая майка, которую мне вручили за первое место. Почему упала на вольных? Просто я поскользнулась и очень «эффектно» упала на живот», – рассказала Мельникова.

Финал женской Бундеслиги состоится 29 ноября в Гейдельберге.

«Финал пройдет немного в другом формате, будут гимнастические дуэли. Поеду с боевым настроем, очень хочется поучаствовать в финале, который будет в формате яркого и интересного шоу. Уже с нетерпением жду его», – заключила спортсменка.

Мельниковой 25 лет, она олимпийская чемпионка и трехкратная чемпионка мира по спортивной гимнастике.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
