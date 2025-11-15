Ангелина Мельникова получила золотую майку по итогам тура Бундеслиги, заняв первое место
Российской гимнастке Ангелине Мельниковой после очередного тура немецкой Бундеслиги вручили золотую майку как спортсменке, набравшей наибольшее количество баллов среди всех участниц.
В субботу Мельникова, выступавшая за клуб TSV Tittmoning-Chemnitz, набрала на четырех снарядах 55,40 балла. Второй стала Сильвия Штор из TG Mannheim (53,75), третьей – Карина Шонмайер из TSV Tittmoning-Chemnitz (53,70).
Команда Мельниковой заняла первое место и в общем зачете тура (205,05), вторыми стали гимнастки из TG Mannheim (197,35), третьими – представительницы MTV Stuttgart (191,15).
Финал женской Бундеслиги, в котором также планирует участвовать россиянка, состоится 29 ноября в Гейдельберге.
Мельниковой 25 лет, она олимпийская чемпионка и трехкратная чемпионка мира по спортивной гимнастике.