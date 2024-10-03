Фетисов об отклонении апелляции Валиевой: «Печально. Я уверен, что девочка ни в чем не виновата. Для меня она остается чемпионкой»
Вячеслав Фетисов высказался об отклоненной апелляции Камилы Валиевой.
Верховный суд Швейцарии отклонил апелляцию фигуристки Камилы Валиевой на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о 4-летней дисквалификации.
«Печально, я уверен в том, что девочка ни в чем не виновата.
Это дело могло стать хорошим прецедентом в мировой практике, но, скорее всего, там больше всем рулила политика, чем здравый смысл и принципы, которые заложены в документах, регламентирующих антидопинговую политику.
Однако для меня она остается чемпионкой», – сказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: ТАСС
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