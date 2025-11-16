Российские гимнастки Ткачук и Ланцова победили на международном турнире New Look Cup в Тбилиси

Российские гимнастки взяли четыре золота на международном турнире в Тбилиси.

Россиянки выиграли четыре золотые медали на турнире по художественной гимнастике New Look Cup в Грузии. Турнир относится к календарю Международной федерации гимнастики (FIG ).

Арина Ткачук победила в упражнении с лентой среди взрослых спортсменок. София Ланцова выиграла соревнования юниорок в личном многоборье, упражнениях с булавами и лентой. Также Ланцова взяла серебро в упражнении с мячом.

Две бронзовые медали завоевала Александра Борисова – в многоборье и упражнении с булавами среди взрослых гимнасток.