Российские гимнастки Ткачук и Ланцова победили на международном турнире New Look Cup в Тбилиси
Российские гимнастки взяли четыре золота на международном турнире в Тбилиси.
Россиянки выиграли четыре золотые медали на турнире по художественной гимнастике New Look Cup в Грузии. Турнир относится к календарю Международной федерации гимнастики (FIG).
Арина Ткачук победила в упражнении с лентой среди взрослых спортсменок. София Ланцова выиграла соревнования юниорок в личном многоборье, упражнениях с булавами и лентой. Также Ланцова взяла серебро в упражнении с мячом.
Две бронзовые медали завоевала Александра Борисова – в многоборье и упражнении с булавами среди взрослых гимнасток.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости