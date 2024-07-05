Нагорный заявил, что его ютуб-канал был удален: «Остаемся на связи на других площадках»
Олимпийский чемпион Никита Нагорный сообщил, что его ютуб-канал был удален.
«Сегодня (4 июля – Sports) не стало моего канала на ютубе!
10 лет плодотворной работы, большое количество съемок, разнообразных рубрик и контента… Тысячи детишек пришли в спорт благодаря этому каналу, тысячи взрослых начали просто заниматься спортом!
Я хочу сказать больше спасибо всем, кто был рядом на протяжении этого большого пути, ну и, конечно, команде, которая трудилась над созданием контента каждый день!
«Обмен спортом», вам слабо?! Проекты, которые полюбили миллионы людей! Но самое главное, что для меня это был видеодневник, который я хотел оставить детям и внукам, от начала моей профессиональной карьеры, создания семьи, всех чемпионатов Европы, мира, Олимпийских игр, конечно, рождения Марка и до сегодняшнего дня.
Остаемся на связи на других площадках 🙏🏼» – написал в своем телеграм-канале олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Нагорный.
США ввели санкции против олимпийского чемпиона Никиты Нагорного
P.S. лучшая реклама вольной борьбы: сила, функционалка, приятным бонусом идет шикарное телосложение и возможность постоять за себя в темном переулке. По голове тебя никто не бьет, Паркинсон в 50 лет не грозит. Отдавайте детей на вольную борьбу!
Свобода слова - это говорить и делать все, что хочешь?
Вам ниже в комментах объяснили в чем разница.
Если базированный иранец заведет канал, где будет вещать про убийство граждан Израиля, то такое банить нельзя, потому что это «мнение» внушительного кол-ва глубинных иранцев?
Порядочным «патриотам» не стоит обитать на таких ресурсах
Но стоит владельцу Телеграма заблокировать экстремистское сообщество, его сразу же называют дубайской шкурой.
Или это другое?
Если, ты это не видишь и отрицаешь, то для тебя у меня плохие новости ;)
Ютуб банит людей в мире, которые пропагандируют через видео коммунизм? Или может там банят монархистов?