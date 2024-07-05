Нагорный заявил, что его ютуб-канал был удален: «Остаемся на связи на других площадках»

Теги происшествия спортивная гимнастика сборная России по спортивной гимнастике Никита Нагорный YouTube Гимнастика

Олимпийский чемпион Никита Нагорный сообщил, что его ютуб-канал был удален.

«Сегодня (4 июля – Sports) не стало моего канала на ютубе!

10 лет плодотворной работы, большое количество съемок, разнообразных рубрик и контента… Тысячи детишек пришли в спорт благодаря этому каналу, тысячи взрослых начали просто заниматься спортом!

Я хочу сказать больше спасибо всем, кто был рядом на протяжении этого большого пути, ну и, конечно, команде, которая трудилась над созданием контента каждый день!

«Обмен спортом», вам слабо?! Проекты, которые полюбили миллионы людей! Но самое главное, что для меня это был видеодневник, который я хотел оставить детям и внукам, от начала моей профессиональной карьеры, создания семьи, всех чемпионатов Европы, мира, Олимпийских игр, конечно, рождения Марка и до сегодняшнего дня.

Остаемся на связи на других площадках 🙏🏼» – написал в своем телеграм-канале олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Нагорный.

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47 комментариев
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Ну а чего ты делал на вражеской платформе?
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Ответ помада Терезы
На самом деле вы можете поддерживать СВО или нет, это не важно, но вот такие площадки как ютуб должны быть политически нейтральными в идеальном мире. Реально жаль если человек столько вкладывал в развитие канала и его блокируют. Неважно какой человек, из России или из другой страны, просто это несправедливо, политические взгляды у всех разные, это не значит, что один плохой, другой хороший.
А травля иноагентов «это другое»?
+35
-6
+29
Это тебя ютюб с днем независимости США поздравил. Неужели не понял?
+37
-10
+27
Ответ Radik_2.0
Комментарий скрыт
ютуб не государство, а частная площадка со своим сводом правил
+24
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Ну так есть же скрепный православный RuTube. Только что-то желающих там обитать немного. Иноагенты, не иначе)
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Ответ помада Терезы
На самом деле вы можете поддерживать СВО или нет, это не важно, но вот такие площадки как ютуб должны быть политически нейтральными в идеальном мире. Реально жаль если человек столько вкладывал в развитие канала и его блокируют. Неважно какой человек, из России или из другой страны, просто это несправедливо, политические взгляды у всех разные, это не значит, что один плохой, другой хороший.
Террористов тоже оставим? И у них свои политические взгляды.
+40
-21
+19
Ответ помада Терезы
На самом деле вы можете поддерживать СВО или нет, это не важно, но вот такие площадки как ютуб должны быть политически нейтральными в идеальном мире. Реально жаль если человек столько вкладывал в развитие канала и его блокируют. Неважно какой человек, из России или из другой страны, просто это несправедливо, политические взгляды у всех разные, это не значит, что один плохой, другой хороший.
Только ютуб удаляет тех, кто одобряет убийства людей на территории другого суверенного государства, а не политических противников кого-то там, а так все верно
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Ответ Radik_2.0
Комментарий скрыт
Нет, это называется противодействие пропаганде экстремистских взглядов
+9
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+7
В отрыве от политических пристрастий, программа "обмен спортом" действительно интересная. Смотреть как Садулаев с весом под сотку выполняет гимнастические элементы забавно)

P.S. лучшая реклама вольной борьбы: сила, функционалка, приятным бонусом идет шикарное телосложение и возможность постоять за себя в темном переулке. По голове тебя никто не бьет, Паркинсон в 50 лет не грозит. Отдавайте детей на вольную борьбу!
+9
-3
+6
Ответ Owen_the_Simple
Кто-то говорил, что население стран Запада состоит из врагов? Вы это сами придумали. Правительства ряда Западных стран проводят вполне целенаправленно антироссийскую политику и совершенно этого даже не скрывают. А все эти платформы позиционировали себя как частные и открытые. Но в условиях кризиса мировой экономики и "pax americana" Запад сам уничтожает всё, что принесло ему успех раньше - свободу слова и свободу движения капитала. Sig transit gloria mundi.
Мне об этом постоянно вещают доморощенные СМИ, а МИД страны открыто призывает не ездить ни в какие страны Запада.

Свобода слова - это говорить и делать все, что хочешь?

Вам ниже в комментах объяснили в чем разница.

Если базированный иранец заведет канал, где будет вещать про убийство граждан Израиля, то такое банить нельзя, потому что это «мнение» внушительного кол-ва глубинных иранцев?
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+6
Ответ Owen_the_Simple
Комментарий скрыт
Так у вас же «на Западе» в основном враги и геи, а над ютубом здесь не издевался только самый ленивый «патриот».

Порядочным «патриотам» не стоит обитать на таких ресурсах
+10
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+6
Ответ Георгий Рыженков
Ну а чего ты делал на вражеской платформе?
Реально, есть ведь свой рутуб. Где и надо оставлять ##### для потомков.
+18
-12
+6
Ответ Максим Белоусов
Комментарий скрыт
отключил в смарте все гугловские сервисы?
+7
-2
+5
На самом деле вы можете поддерживать СВО или нет, это не важно, но вот такие площадки как ютуб должны быть политически нейтральными в идеальном мире. Реально жаль если человек столько вкладывал в развитие канала и его блокируют. Неважно какой человек, из России или из другой страны, просто это несправедливо, политические взгляды у всех разные, это не значит, что один плохой, другой хороший.
+46
-41
+5
Ответ Owen_the_Simple
Комментарий скрыт
Ну так Госдеп же всем рулит, епт))
+5
-1
+4
Ответ Sanya Kruus
ютуб не государство, а частная площадка со своим сводом правил
Как и Телеграм.
Но стоит владельцу Телеграма заблокировать экстремистское сообщество, его сразу же называют дубайской шкурой.
Или это другое?
+5
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+3
Ответ помада Терезы
На самом деле вы можете поддерживать СВО или нет, это не важно, но вот такие площадки как ютуб должны быть политически нейтральными в идеальном мире. Реально жаль если человек столько вкладывал в развитие канала и его блокируют. Неважно какой человек, из России или из другой страны, просто это несправедливо, политические взгляды у всех разные, это не значит, что один плохой, другой хороший.
Какие политические взгляды?? Его забанили не за политические взгляды хотя какие политические взгляды у спортсмена олимпионика у него тупо нет времени на политику. Его забанили за оправдание СВО. но есть рутуб чего печалится то🤔😉.
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Что-то долго его сносили, давно пора было.
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Пока парни на фронте, он вражескую, натовскую платформу раскручивал, а не рунет... Патриот, стопудово...
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Давай на Дзен дружище,там таких как ты-вагон и маленькая тележка)
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Ответ Togliattinec
Очевидная ложь) Ютуб банит людей в мире, которые пропагандируют через видео коммунизм? Или может там банят монархистов?
Ютуб банит людей, которые не поддерживает нынешнюю повестку цивилизованного мира.
Если, ты это не видишь и отрицаешь, то для тебя у меня плохие новости ;)
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Ответ Ivan Sokolov
Иными словами, на связи не остаемся т.к. заходить на криво сделаные помойки типа Рутуба никто не станет
Ну вк видео - топ. Уимблдон, АПЛ, НБА там показывают
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Мне кажется у них цель весь русскоязычный контент вычистить, политика не политика
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Ответ Тофик Гафаров
Какие политические взгляды?? Его забанили не за политические взгляды хотя какие политические взгляды у спортсмена олимпионика у него тупо нет времени на политику. Его забанили за оправдание СВО. но есть рутуб чего печалится то🤔😉.
Уточнить, в каком из его роликов было оправдание СВО?)
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Иными словами, на связи не остаемся т.к. заходить на криво сделаные помойки типа Рутуба никто не станет
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Прямо тысячи,а чего не миллионы
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Ответ Alexander Tryapyshko
Вражеская, не вражеская - не важно. Важно то, что "самая свободная и демократическая страна в мире" банит тебя только за то, что ты русский.
Да ты что?? Почему не банит Гребенщикова? Латынину? Невзорова? Васю Обломова? И много кого ещё, кто русский или у кого русский - родной язык. И ещё сотни тысяч россиян. И только нагорный пострадал за национальность. Ну надо же...
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Ответ Serh08
Ютуб давно превратился в политическую помойку, не секрет, что они пропагандируют только одно политическое направления. Рано или поздно его в РФ блокнут и посмотрим на слезы местных Ванек, которые защищают ютуб ;)
Очевидная ложь)

Ютуб банит людей в мире, которые пропагандируют через видео коммунизм? Или может там банят монархистов?
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