Нагорный заявил, что его ютуб-канал был удален: «Остаемся на связи на других площадках»

Олимпийский чемпион Никита Нагорный сообщил, что его ютуб-канал был удален.

«Сегодня (4 июля – Sports) не стало моего канала на ютубе!

10 лет плодотворной работы, большое количество съемок, разнообразных рубрик и контента… Тысячи детишек пришли в спорт благодаря этому каналу, тысячи взрослых начали просто заниматься спортом!

Я хочу сказать больше спасибо всем, кто был рядом на протяжении этого большого пути, ну и, конечно, команде, которая трудилась над созданием контента каждый день!

«Обмен спортом», вам слабо?! Проекты, которые полюбили миллионы людей! Но самое главное, что для меня это был видеодневник, который я хотел оставить детям и внукам, от начала моей профессиональной карьеры, создания семьи, всех чемпионатов Европы, мира, Олимпийских игр, конечно, рождения Марка и до сегодняшнего дня.

Остаемся на связи на других площадках 🙏🏼» – написал в своем телеграм-канале олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Нагорный.

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