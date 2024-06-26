Валентина Родионенко: «Все наши спортсмены готовятся к Кубку России, в том числе и Нагорный»

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Никита Нагорный выступит на Кубке России по спортивной гимнастике.

Об этом сообщила старший тренер сборной Валентина Родионенко.

«На данный момент все наши спортсмены готовятся к Кубку России и готовы выступать. В том числе и Никита Нагорный. Это все те же ребята, которые были на Играх БРИКС, но и не только – добавится сильная молодежь. Например, мы допускаем девочек 2009 года рождения на Кубок. Старты сейчас очень нужны, а в Новосибирске будут хорошие соревнования.

Повторюсь: те гимнасты, которые уже имеют имена, выступят. Может быть, ближе к дате кто‑то начнет сниматься из‑за здоровья или иных причин, но на данный момент у нас участвуют все», – сказала Родионенко.

Кубок России по спортивной гимнастике пройдет с 29 июля по 5 августа в Новосибирске.

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