Валентина Родионенко: «Нам Нагорный не говорил ничего о завершении карьеры. Он думает, как может совмещать общественные работы, блогерство, старается везде успеть»
Валентина Родионенко прокомментировала слова Никиты Нагорного о паузе в карьере.
– Нагорный объявил о приостановке карьеры? Правильно, он не тренируется, что делать. Вы же знаете, что Америка нас под санкции поставила. Это его тоже расстроило до некой степени, но в наших внутренних соревнованиях он имеет право выступать.
А то, что он не готовился так, как надо, – потому что занимался разными общественными вопросами. У него много разных увлечений. Вопрос стоит так: или он будет сейчас нормально тренироваться, или он будет выступать так, как он выступал сейчас на БРИКС. Он был не готов к старту.
– Отстранение от международных соревнований могло стать причиной для такого решения?
– Безусловно. Это сыграло очень большую роль. Это касается не только Никиты. То, что нет стимула, – это коснулось всей сборной. Нет такого объема тренировок, как было, когда были чемпионаты мира и Европы, Олимпиада. Люди готовились годами, потому что была цель – выйти и встретиться с сильнейшими. А сейчас, конечно, они знают, что на БРИКС у них практически нет соперников.
– Какое состояние Никиты сейчас?
– Сейчас он раздумывает, как он поступит дальше, но нам он не говорил ничего о завершении карьеры, пока нет. Он думает, как он может совмещать свои общественные работы, блогерство, старается везде успеть.
Думаю, он должен определиться. Здоровье все-таки прилично изнашивается при таких нагрузках неожиданных. Не готовы были руки – полетели ладони, он не смог продолжать соревнования в многоборье. Нагрузка сложная, не тренироваться систематически нельзя.
– Можете ли дать прогноз на возвращение Нагорного?
– Все возможно. Он может сделать паузу, отдохнуть. Я не уверена, что он не передумает. Сейчас отдохнет, подумает – время есть, – сказала старший тренер сборной России по спортивной гимнастике.