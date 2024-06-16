Валентина Родионенко: «Нам Нагорный не говорил ничего о завершении карьеры. Он думает, как может совмещать общественные работы, блогерство, старается везде успеть»

Теги спортивная гимнастика сборная России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко Никита Нагорный Игры БРИКС Гимнастика

Валентина Родионенко прокомментировала слова Никиты Нагорного о паузе в карьере.

Нагорный объявил о приостановке карьеры? Правильно, он не тренируется, что делать. Вы же знаете, что Америка нас под санкции поставила. Это его тоже расстроило до некой степени, но в наших внутренних соревнованиях он имеет право выступать.

А то, что он не готовился так, как надо, – потому что занимался разными общественными вопросами. У него много разных увлечений. Вопрос стоит так: или он будет сейчас нормально тренироваться, или он будет выступать так, как он выступал сейчас на БРИКС. Он был не готов к старту.

– Отстранение от международных соревнований могло стать причиной для такого решения?

– Безусловно. Это сыграло очень большую роль. Это касается не только Никиты. То, что нет стимула, – это коснулось всей сборной. Нет такого объема тренировок, как было, когда были чемпионаты мира и Европы, Олимпиада. Люди готовились годами, потому что была цель – выйти и встретиться с сильнейшими. А сейчас, конечно, они знают, что на БРИКС у них практически нет соперников.

– Какое состояние Никиты сейчас?

– Сейчас он раздумывает, как он поступит дальше, но нам он не говорил ничего о завершении карьеры, пока нет. Он думает, как он может совмещать свои общественные работы, блогерство, старается везде успеть.

Думаю, он должен определиться. Здоровье все-таки прилично изнашивается при таких нагрузках неожиданных. Не готовы были руки – полетели ладони, он не смог продолжать соревнования в многоборье. Нагрузка сложная, не тренироваться систематически нельзя.

– Можете ли дать прогноз на возвращение Нагорного?

– Все возможно. Он может сделать паузу, отдохнуть. Я не уверена, что он не передумает. Сейчас отдохнет, подумает – время есть, – сказала старший тренер сборной России по спортивной гимнастике.

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