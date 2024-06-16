Никита Нагорный: «Не говорю о завершении карьеры, но паузу точно сделаю»

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный планирует взять паузу в выступлениях.

В субботу 27-летний спортсмен взял золото в опорном прыжке на Играх БРИКС в Казани.

«В первую очередь хочу пропустить Кубок России, потому что такие прерывистые подготовки могут привести к стрессовым травмам.

Сейчас у меня нет никаких проблем со здоровьем, но нужно выдохнуть и понять, какие дальше будут соревнования. Я не говорю о завершении карьеры, но паузу точно сделаю», – сказал Нагорный.