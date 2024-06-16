Никита Нагорный: «Не говорю о завершении карьеры, но паузу точно сделаю»

Теги спортивная гимнастика сборная России по спортивной гимнастике травмы Кубок России Никита Нагорный Игры БРИКС Гимнастика

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный планирует взять паузу в выступлениях.

В субботу 27-летний спортсмен взял золото в опорном прыжке на Играх БРИКС в Казани.

«В первую очередь хочу пропустить Кубок России, потому что такие прерывистые подготовки могут привести к стрессовым травмам.

Сейчас у меня нет никаких проблем со здоровьем, но нужно выдохнуть и понять, какие дальше будут соревнования. Я не говорю о завершении карьеры, но паузу точно сделаю», – сказал Нагорный.

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