Крамаренко о РПП: «Когда пишут комментарии, что ты не так выглядишь, ты начинаешь копаться в себе. Я пила слабительные по огромному количеству»

Гимнастка Лала Крамаренко рассказала, как относится к упрекам в лишнем весе.

– Твоего кумира – Алину Кабаеву – часто упрекали в склонности к полноте. Случалось ли тебе слышать нечто подобное в свой адрес?

– Конечно, очень часто. Как переживала эти моменты? Со мной всегда были родные и тренеры, они все понимали, поэтому я им очень благодарна за это. Слава богу, постепенно это стало уходить и приходить в норму.

– А что конкретно тебе говорили?

– Много всего, можно почитать в комментариях. Даже сейчас пишут, что я не такая, не подхожу к гимнастике.

– Ты переживала из-за таких комментариев?

– Безусловно. Мне кажется, каждая спортсменка переживает. Но я старалась вообще не читать. Я сторонник того, чтобы не залезать в чаты, ничего не писать, не читать – так легче живется. Зачем тратить на это время? – сказала чемпионка Европы по художественной гимнастике.

– Сталкивалась ли ты с расстройством пищевого поведения?

– Да, сталкивалась. Это началось в 2021 году. Многие девчонки меня сейчас поймут. Когда пишут комментарии разные, что ты не так выглядишь, ты начинаешь копаться в себе и применять разные способы, как привести себя в форму. У меня такое было: я пила слабительные по огромному количеству.

Но, слава богу, это все позади. Я поняла, что так не может продолжаться, и я прекратила, – добавила .