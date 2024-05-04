Лала Крамаренко: «Мы очень скучаем, нам очень хочется выйти на международную арену, но у нас и здесь очень много соревнований»

Теги художественная гимнастика Ирина Винер сборная России (художественная гимнастика) Лала Крамаренко Гимнастика

Лала Крамаренко заявила, что скучает международным соревнованиям.

Крамаренко – чемпионка Европы-2021 по художественной гимнастике в составе сборной России. Сегодня 19-летняя спортсменка победила в трех видах упражнений на этапе Кубка сильнейших в Москве.

«Как на мне отражается отсутствие международных стартов? Никак не влияет. Конечно, мы очень скучаем, нам очень хочется выйти на международную арену, но у нас и здесь очень много соревнований.

Ирина Александровна Винер устраивает турниры, также мы поедем скоро в Дубай выступать на соревнованиях. Поэтому мотивация есть, мы продолжаем тренироваться и продолжаем выступать.

Конкуренция очень высокая, маленькие девочки подрастают, и новые программы у них очень сложные и красивые. Всегда смотрю, стараюсь брать что-то новое, переделать под себя. Постоянно нужно доказывать не только самой себе, но и судьям, зрителям, тренерам, что мы можем и что мы способны на большее», – сказала Крамаренко.

Также гимнастка высказалась об упражнениях без предмета на этапе Кубка сильнейших. Эта дисциплина дебютирует на российских турнирах в текущем сезоне.

«Хочется, чтобы гимнастика показывала движение тела, больше эмоций, больше пластики, а мы гонимся за элементами, за прыжками. У нас девушки делают по 30 прыжков, и при этом, к сожалению, мы забываем немножко об артистизме.

Хочется больше показывать чистой, классической художественной гимнастики, и спасибо огромное Ирине Александровне, что она ввела упражнения без предмета. Надеюсь, что как-нибудь прыжки и элементы ограничат, и мы будем больше двигаться телом, показывать художественную гимнастику», – добавила Крамаренко. 

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