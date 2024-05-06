Анастасия Татарева: «Такие, как Крамаренко, рождаются один раз на миллион. Эта девочка несет в себе и эмоции, и пластику, и элементы, и харизму»

Теги художественная гимнастика сборная России (художественная гимнастика) Анастасия Татарева Р-Спорт Лала Крамаренко Гимнастика

Олимпийская чемпионка Татарева поделилась мнением о выступлениях Лалы Крамаренко.

«Такие, как Лала, рождаются один раз на миллион. Так сошлись звезды, что эта девочка несет в себе и эмоции, и пластику, и движения, и элементы, и харизму.

Все это должно присутствовать в художественной гимнастике XXI века», – сказала Татарева.

Крамаренко 19 лет. На чемпионате России 2024 года она победила в индивидуальном многоборье, а также завоевала четыре золота в упражнениях с обручем, мячом, булавами и лентой. 

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