Анастасия Татарева: «Такие, как Крамаренко, рождаются один раз на миллион. Эта девочка несет в себе и эмоции, и пластику, и элементы, и харизму»

Олимпийская чемпионка Татарева поделилась мнением о выступлениях Лалы Крамаренко.

«Такие, как Лала, рождаются один раз на миллион. Так сошлись звезды, что эта девочка несет в себе и эмоции, и пластику, и движения, и элементы, и харизму.

Все это должно присутствовать в художественной гимнастике XXI века», – сказала Татарева.

Крамаренко 19 лет. На чемпионате России 2024 года она победила в индивидуальном многоборье, а также завоевала четыре золота в упражнениях с обручем, мячом, булавами и лентой.