Крамаренко на вопрос, смогла ли бы она сменить гражданство ради участия в Олимпиаде: «Нет. Я не смогу предать свою страну»

Лала Крамаренко ответила на вопрос о возможных выступлениях за Азербайджан.

Отец гимнастки Дмитрий Крамаренко – советский и азербайджанский футболист. В детстве Лала жила в Баку.

– Предположим, завтра Азербайджан предложит тебе выступать за их страну. Задумаешься ли ты о смене гражданства ради участия в Олимпийских играх?

– Нет. Я коротко, но ясно. Я не то чтобы не смогу выступать за Азербайджан. Просто это какие-то личные амбиции и эмоции. Я не смогу предать свою страну. Это предательство, своего рода.

– А какая тогда у тебя сейчас главная цель в спорте?

– Выиграть Игры дружбы, которые будут в сентябре, – сказала чемпионка Европы по художественной гимнастике.