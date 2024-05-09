Крамаренко на вопрос, смогла ли бы она сменить гражданство ради участия в Олимпиаде: «Нет. Я не смогу предать свою страну»

Теги художественная гимнастика сборная России (художественная гимнастика) Лала Крамаренко Игры дружбы Гимнастика

Лала Крамаренко ответила на вопрос о возможных выступлениях за Азербайджан.

Отец гимнастки Дмитрий Крамаренко – советский и азербайджанский футболист. В детстве Лала жила в Баку.

– Предположим, завтра Азербайджан предложит тебе выступать за их страну. Задумаешься ли ты о смене гражданства ради участия в Олимпийских играх?

– Нет. Я коротко, но ясно. Я не то чтобы не смогу выступать за Азербайджан. Просто это какие-то личные амбиции и эмоции. Я не смогу предать свою страну. Это предательство, своего рода.

– А какая тогда у тебя сейчас главная цель в спорте?

– Выиграть Игры дружбы, которые будут в сентябре, – сказала чемпионка Европы по художественной гимнастике.

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Достойный ответ. Спасибо!
+1
0
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий