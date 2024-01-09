Валентина Родионенко: «Далалоян, Нагорный и Мельникова тренируются, готовятся к турнирам. У них пока нет планов завершать карьеру»

Тренер российских гимнастов прокомментировала решение Стретовича завершить карьеру.

«Иван долго восстанавливался после травмы, которая не позволила ему работать на высоком уровне. Просто так, лишь бы выступать, он не хотел. Поэтому новость о завершении карьеры для нас была ожидаемой.

Он не расстается с гимнастикой. В Новосибирске есть зал с довольно хорошими условиями. Пока он окончательно не сказал: будет заниматься практической тренерской работой или организационной.

Будем надеяться, Иван останется в нашем виде спорта. Для российской гимнастики это только большой плюс», – сказала Валентина Родионенко.

«Что касается , Нагорного и , они тренируются, готовятся к турнирам. Все будет хорошо. У них нет пока планов завершать карьеру», – добавила тренер.

Призер Олимпиады-2016 в командном многоборье Иван Стретович объявил о завершении карьеры