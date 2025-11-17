0

Российские спортсмены завоевали 14 медалей на юниорском ЧМ по прыжкам на батуте

Российские спортсмены завоевали 14 медалей на юниорском ЧМ по прыжкам на батуте.

Российские спортсмены завоевали 14 медалей на чемпионате мира по прыжкам на батуте среди юниоров (до 21 года), который прошел в Памплоне (Испания).

Россияне выиграли 7 золотых, 3 серебряные и 4 бронзовые медали.

Чемпионами мира стали Артем Миронов (индивидуальные прыжки, 11-12 лет), он же и Тимур Кива (синхронные прыжки, 11-12 лет), Михаил Андрейко (двойной минитрамп, 13-14), Глафира Зайко (индивидуальные прыжки, 13-14), Марика Викторова (акробатическая дорожка, 11-12), Диана Стрельникова (индивидуальные прыжки, 17-21), Евгения Захарова (двойной минитрамп, 15-16)
 
Серебро взяли Тимур Кива (индивидуальные прыжки, 11-12), Артем Чертилин (двойной минитрамп, 11-12), Варвара Дорохова (акробатическая дорожка, 15-16).
 
Бронзу завоевали Дарья Тихонова (двойной минитрамп, 17-21), Ильдан Махиянов (индивидуальные прыжки, 17-21), он же в паре с Максимом Диденко (синхронные прыжки, 17-21) и Елизавета Николаева (индивидуальные прыжки, 15-16).

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Р-Спорт
Максим Диденко
Варвара Дорохова
Евгения Захарова
Михаил Андрейко
Дарья Тихонова
Тимур Кива
Артем Миронов
Ильдан Махиянов
чемпионат мира по прыжкам на батуте
Прыжки на батуте
Диана Стрельникова
сборная России по прыжкам на батуте
Артем Чертилин
Глафира Зайко
Марика Викторова
сборная России жен (прыжки на батуте)
Елизавета Николаева
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Гимнастика в Telegram
Главные новости
Российские гимнастки Ткачук и Ланцова победили на международном турнире New Look Cup в Тбилиси
16 ноября, 19:14
Мельникова о турнире в Германии: «Многие писали в соцсетях, что купили билеты только для того, чтобы посмотреть на меня. Мне очень понравилось выступать»
16 ноября, 12:58
Ангелина Мельникова получила золотую майку по итогам тура Бундеслиги, заняв первое место
15 ноября, 19:48
Во Франции два тренера по спортивной гимнастике получили срок за насилие в отношении несовершеннолетних
15 ноября, 07:30
Алина Кабаева: «Художественную гимнастику придумала Россия. Мы должны показывать, куда нужно стремиться»
14 ноября, 17:43
Художественная гимнастика. «Небесная грация». Борисова победила в ленте и скакалке, Горносько – в обруче и мяче, Кононова – в булавах
14 ноября, 13:07
Российские батутисты Миронов и Андрейко одержали победы на юниорском чемпионате мира
14 ноября, 07:48
Художественная гимнастика. «Небесная грация». Белоруска Горносько победила в многоборье, Борисова – 2-я, Савинова – первая у юниорок
13 ноября, 14:16
Лала Крамаренко: «Хочется вернуться побыстрее. Думаю, это будет чемпионат России»
13 ноября, 08:00
Мельникова о Париже-2024: «Когда увидела, что там были Леди Гага, Ариана Гранде, Снуп Догг, подумала: как можно было пропустить такое?»
12 ноября, 06:44
Ко всем новостям
Последние новости
Алина Горносько: «Порой мне кажется, что соперницы меня боятся из‑за моего опыта»
14 ноября, 08:11
Мария Борисова: «Надо все время усложнять программу, чтобы быть еще лучше и получать максимально высокие оценки»
14 ноября, 07:58
«Каждый предмет коварен по‑своему. Нужна предельная внимательность». Олимпийская чемпионка Максимова о гимнастике
14 ноября, 07:39
Лидия Иванова: «Маринов способный и талантливый парень, который еще скажет свое слово в мировой гимнастике»
25 октября, 12:49
Роднина о золоте гимнастки Мельниковой на ЧМ: «Только так и нужно возвращаться на международную арену. Тогда будут и победы, а за ними – и флаг с гимном»
24 октября, 11:40
Батутистка Бладцева: «Меня вдохновляет Трусова. Нравится ее характер и целеустремленность»
9 октября, 12:32
Батутистка Аляева: «Слежу за фигурным катанием. Пристально наблюдаю за Аделией Петросян, потому что она отобралась на Олимпиаду»
8 октября, 13:40
Маринов об участии российских гимнастов в чемпионате мира: «Я думаю, все нормально будет»
5 октября, 09:25
Дмитрий Губерниев: «У Федерации гимнастики России есть реальный диалог с FIG. И нам идут навстречу»
12 июля, 13:27
Гимнастка Грош: «Мне всегда очень нравилась Медведева – и по внешности, и по тому, как она катается. Рада, что они с Загитовой помирились»
16 июня, 14:39