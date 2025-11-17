Российские спортсмены завоевали 14 медалей на юниорском ЧМ по прыжкам на батуте.

Российские спортсмены завоевали 14 медалей на чемпионате мира по прыжкам на батуте среди юниоров (до 21 года), который прошел в Памплоне (Испания).

Россияне выиграли 7 золотых, 3 серебряные и 4 бронзовые медали.

Чемпионами мира стали Артем Миронов (индивидуальные прыжки, 11-12 лет), он же и Тимур Кива (синхронные прыжки, 11-12 лет), Михаил Андрейко (двойной минитрамп, 13-14), Глафира Зайко (индивидуальные прыжки, 13-14), Марика Викторова (акробатическая дорожка, 11-12), Диана Стрельникова (индивидуальные прыжки, 17-21), Евгения Захарова (двойной минитрамп, 15-16)



Серебро взяли Тимур Кива (индивидуальные прыжки, 11-12), Артем Чертилин (двойной минитрамп, 11-12), Варвара Дорохова (акробатическая дорожка, 15-16).



Бронзу завоевали Дарья Тихонова (двойной минитрамп, 17-21), Ильдан Махиянов (индивидуальные прыжки, 17-21), он же в паре с Максимом Диденко (синхронные прыжки, 17-21) и Елизавета Николаева (индивидуальные прыжки, 15-16).