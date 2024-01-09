Призер Олимпиады-2016 в командном многоборье Иван Стретович объявил о завершении карьеры

Призер Олимпиады гимнаст Иван Стретович объявил о завершении карьеры.

«Конец карьеры. ❌

Профессиональный спорт – это сложный механизм, где должны сложиться все факторы воедино для получения высокого результата, я могу со 100% уверенностью сказать, у меня это получилось.

Моя карьера длинной в 21 год была яркой, интересной, были взлеты, триумфальные победы не только на российской, но и на международной арене. Были и падения, травмы, сложные и долгие восстановления, но этот путь я прошел достойно с высоко поднятой головой и горжусь тем, чего добился.

Я благодарен спортивной гимнастике за то что она сделала из меня личность. Этот вид спорта по истине закаляет характер, учит работать в команде, ставить перед собой цели и достигать их в спорте и вне.

Хочу сказать спасибо семье, тренерам, руководителям и всем кто на протяжении моего пути шел со мной, поддерживал, переживал, радовался, плакал. Мы с вами написали эту историю вместе. Спасибо вам.

Теперь меня ждет новый этап, я уверен, он будет не менее интересный. Я не ухожу из спорта, я остаюсь в нем, но уже в другой роли», – написал спортсмен.

27-летний Стретович – серебряный призер Олимпиады-2016 в командном многоборье, чемпион мира 2019 года в той же дисциплине.