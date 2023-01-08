«Нагорный, Далалоян, Мельникова – все начали готовиться. У спортсменов появилась надежда отобраться на Олимпиаду». Родионенко о подготовке к сезону

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко рассказала о начале подготовке команды к новому сезону.

«5 января на базе «Озеро Круглое» у нас стартовал первый в новом году тренировочный сбор, на который национальная команда приехала в полном составе.

Никита Нагорный, Артур Далалоян, Ангелина Мельникова – все начали готовиться. У спортсменов появилась надежда, что у них будет возможность отобраться на Олимпийские игры, поэтому все взялись за дело уже с первого сбора. А молодых гимнастов мотивировать не нужно, они работают в полную силу и хотят конкурировать с сильнейшими.

Сейчас мы готовимся к чемпионату России, который пройдет в Казани с 6 по 12 марта. Но для нас самое главное – получить возможность выступить в апреле на чемпионате Европы. Только после участия в этом турнире мы сможем стартовать на осеннем чемпионате мира, на котором будут разыграны последние командные лицензии на Олимпийские игры в Париже», – сказала Родионенко.

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