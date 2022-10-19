Нагорный и Далалоян не выступят на открытом чемпионате Беларуси

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Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко сообщила, что олимпийские чемпионы Никита Нагорный и Артур Далалоян не выступят на чемпионате Беларуси.

«Состав делегации – две мужские и две женские команды. Освободили Мельникову, Нагорного и Далалояна. У Далалояна не заживают раны на руках – трескаются, надо подлечиться. Никиту освободили потому, что у него много общественных мероприятий сейчас. Нам звонят, просят отпустить – ничего страшного, что пропустит старт.

Соревнования будут интересными. Все, на кого мы рассчитываем в будущем, будут выступать – и Найдин, и Кайгулова за взрослых будет выступать», – сказала Родионенко.

Чемпионат Беларуси пройдет в Могилеве с 25 октября по 1 ноября.

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