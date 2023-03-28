«То, что предложил Бах, – невозможно. На такое соглашаться не нужно». Родионенко о критериях МОК для россиян

Теги спортивная гимнастика МОК Женская сборная России по спортивной гимнастике сборная России по спортивной гимнастике Олимпийская сборная России Станислав Поздняков ОКР Валентина Родионенко Давид Белявский Париж-2024 Никита Нагорный Артур Далалоян Гимнастика

Тренер российских гимнастов раскритиковала новые рекомендации МОК.

Сегодня Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допустить российских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе – при соблюдении строгих критериев. Однако это не касается представителей силовых и военных ведомств, а также командных видов.

«То, что предложил Бах (глава МОК – Sports.ru), – невозможно. Это невозможно! Как они это себе представляют? Абсурд! Ни одна спортивная федерация не согласится участвовать в Олимпиаде с такими условиями. Они предлагают спортсменам участвовать как изгоям. На такое соглашаться не нужно», – цитирует Валентину Родионенко Sport24.

«Условия, в которых предлагается выступать нашим спортсменам, абсолютно неприемлемые. Я согласна с заявлением президента Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова, который сказал, что рекомендации МОК нарушают права человека. Бах опять много говорил, но к чему он ведет – всем давно понятно.

Тяжелее всего такие заявления переживают спортсмены. После того, как у них в очередной раз отняли надежду, будет очень сложно настроиться на тренировку, особенно нашим лидерам – Никите Нагорному, Артуру Далалояну и Давиду Белявскому, которые оставались в спорте только ради парижской Олимпиады.

Они, конечно, пока будут соревноваться внутри России, но цели у этих ребят совершенно другие», – приводит слова Родионенко ТАСС.

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2 комментария

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Геннадий Тимченко
странно, почему военнослужащие не хотят помочь родине в зоне СВО, а хотят поехать на Олимпиаду в страны НАТО ❓🤔
+6
-2
+4
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Iuasamotu
Если будете протестовать и проигнорируете Олимпиаду, то пропустите следующие Игры... нет, две Игры
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