«То, что предложил Бах, – невозможно. На такое соглашаться не нужно». Родионенко о критериях МОК для россиян

Тренер российских гимнастов раскритиковала новые рекомендации МОК.

Сегодня Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допустить российских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе – при соблюдении строгих критериев. Однако это не касается представителей силовых и военных ведомств, а также командных видов.

«То, что предложил Бах (глава МОК – Sports.ru), – невозможно. Это невозможно! Как они это себе представляют? Абсурд! Ни одна спортивная федерация не согласится участвовать в Олимпиаде с такими условиями. Они предлагают спортсменам участвовать как изгоям. На такое соглашаться не нужно», – цитирует Валентину Родионенко Sport24.

«Условия, в которых предлагается выступать нашим спортсменам, абсолютно неприемлемые. Я согласна с заявлением президента Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова, который сказал, что рекомендации МОК нарушают права человека. Бах опять много говорил, но к чему он ведет – всем давно понятно.

Тяжелее всего такие заявления переживают спортсмены. После того, как у них в очередной раз отняли надежду, будет очень сложно настроиться на тренировку, особенно нашим лидерам – Никите Нагорному, Артуру Далалояну и Давиду Белявскому, которые оставались в спорте только ради парижской Олимпиады.

Они, конечно, пока будут соревноваться внутри России, но цели у этих ребят совершенно другие», – приводит слова Родионенко ТАСС.

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