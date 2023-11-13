Свищев о критериях допуска FIG: «Сидели седовласые люди, придумывали закорючки. С ума сошли, что ли, там все?»

Депутат Свищев высказался о критериях FIG по допуску российских спортсменов.

Ранее Международная федерация гимнастики (FIG) опубликовала список строгих условий для участия россиян в соревнованиях в нейтральном статусе.

«Это просто уму не постижимо, кто это придумал? Ведь действительно сидели седовласые люди, придумывали закорючки. С ума сошли, что ли, там все?

Надо разгонять нынешний состав и нанимать молодых руководителей.

Они свежим взглядом смогут оценить происходящее в мире и начнут отстаивать интересы спортсменов, независимо от их паспорта, цвета кожи и вероисповедания», — сказал .

Наших гимнастов возвращают издевательски: заявка платная, а ее одобрение не гарантирует выхода на старт