Свищев о критериях допуска FIG: «Сидели седовласые люди, придумывали закорючки. С ума сошли, что ли, там все?»
Депутат Свищев высказался о критериях FIG по допуску российских спортсменов.
Ранее Международная федерация гимнастики (FIG) опубликовала список строгих условий для участия россиян в соревнованиях в нейтральном статусе.
«Это просто уму не постижимо, кто это придумал? Ведь действительно сидели седовласые люди, придумывали закорючки. С ума сошли, что ли, там все?
Надо разгонять нынешний состав МОК и нанимать молодых руководителей.
Они свежим взглядом смогут оценить происходящее в мире и начнут отстаивать интересы спортсменов, независимо от их паспорта, цвета кожи и вероисповедания», — сказал Свищев.
Наших гимнастов возвращают издевательски: заявка платная, а ее одобрение не гарантирует выхода на старт
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