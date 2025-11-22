  • Спортс
  • Гимнастика
  • Новости
  • Валентина Родионенко: «Победа Духно была ожидаемой. Мы знали, что будет борьба, но Арсений превосходит соперников по сложности программ»
0

Валентина Родионенко: «Победа Духно была ожидаемой. Мы знали, что будет борьба, но Арсений превосходит соперников по сложности программ»

Родионенко: победа гимнаста Духно в многоборье была ожидаемой.

Главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко заявила, что ожидала победы Арсения Духно в многоборье на ЮЧМ, так как он превосходит соперников по сложности.

Духно набрал 82,031 балла, второе место занял японец Нао Одзима (81,799), третье – китаец Ланьбинь Ян (81,099). Юниорский чемпионат мира проходит в Маниле.

«Победа Арсения была для нас ожидаемой, но мы знали, что будет борьба, хотя в большинстве видов он превосходит остальных по сложности программ.

Духно противостояли очень сильные соперники из Китая, Японии, США. Но наш парень был готов бороться с ними, хотя раньше никогда вместе с ними не выступал.

Позавчера после победы в квалификации Духно был расстроен, так как допустил ошибки на брусьях и перекладине. Но сегодня он показал себя молодцом, несмотря на то, что на перекладине у него порвалась накладка на руке и он сорвался.

Но перед этим он создал себе такой отрыв перед соперниками, что даже после падения остался на первом месте. Большим плюсом этого безусловно талантливого гимнаста являются отличные бойцовские качества, он умеет настраиваться на борьбу, а это дорогого стоит», – сказала Родионенко.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
logoюниорская сборная России
спортивная гимнастика
Валентина Родионенко
Арсений Духно
чемпионат мира среди юниоров
ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Гимнастика в Telegram
Главные новости
🥇 Российская гимнастка Каюмова стала чемпионкой мира среди юниоров в упражнениях на брусьях
вчера, 09:15
Спортивная гимнастика. Чемпионат мира среди юниоров. Каюмова стала 6-й в многоборье
22 ноября, 16:03
Арсений Духно победил в многоборье на чемпионате мира среди юниоров по спортивной гимнастике
22 ноября, 09:36
Байлс об операции по увеличению груди: «Это было чертовски больно, я не могла двигаться. Период реабилитации был тяжелым»
21 ноября, 07:42Фото
Спортивная гимнастика. Чемпионат мира среди юниоров. Духно победил в квалификации многоборья
20 ноября, 15:05
Международная федерация гимнастики присвоила нейтральный статус 250 россиянам
20 ноября, 06:39
Российские спортсмены завоевали 14 медалей на юниорском ЧМ по прыжкам на батуте
17 ноября, 07:03
Российские гимнастки Ткачук и Ланцова победили на международном турнире New Look Cup в Тбилиси
16 ноября, 19:14
Мельникова о турнире в Германии: «Многие писали в соцсетях, что купили билеты только для того, чтобы посмотреть на меня. Мне очень понравилось выступать»
16 ноября, 12:58
Ангелина Мельникова получила золотую майку по итогам тура Бундеслиги, заняв первое место
15 ноября, 19:48
Ко всем новостям
Последние новости
Алина Горносько: «Порой мне кажется, что соперницы меня боятся из‑за моего опыта»
14 ноября, 08:11
Мария Борисова: «Надо все время усложнять программу, чтобы быть еще лучше и получать максимально высокие оценки»
14 ноября, 07:58
«Каждый предмет коварен по‑своему. Нужна предельная внимательность». Олимпийская чемпионка Максимова о гимнастике
14 ноября, 07:39
Лидия Иванова: «Маринов способный и талантливый парень, который еще скажет свое слово в мировой гимнастике»
25 октября, 12:49
Роднина о золоте гимнастки Мельниковой на ЧМ: «Только так и нужно возвращаться на международную арену. Тогда будут и победы, а за ними – и флаг с гимном»
24 октября, 11:40
Батутистка Бладцева: «Меня вдохновляет Трусова. Нравится ее характер и целеустремленность»
9 октября, 12:32
Батутистка Аляева: «Слежу за фигурным катанием. Пристально наблюдаю за Аделией Петросян, потому что она отобралась на Олимпиаду»
8 октября, 13:40
Маринов об участии российских гимнастов в чемпионате мира: «Я думаю, все нормально будет»
5 октября, 09:25
Дмитрий Губерниев: «У Федерации гимнастики России есть реальный диалог с FIG. И нам идут навстречу»
12 июля, 13:27
Гимнастка Грош: «Мне всегда очень нравилась Медведева – и по внешности, и по тому, как она катается. Рада, что они с Загитовой помирились»
16 июня, 14:39