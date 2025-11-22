Валентина Родионенко: «Победа Духно была ожидаемой. Мы знали, что будет борьба, но Арсений превосходит соперников по сложности программ»

Родионенко: победа гимнаста Духно в многоборье была ожидаемой.

Главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко заявила, что ожидала победы Арсения Духно в многоборье на ЮЧМ, так как он превосходит соперников по сложности.

Духно набрал 82,031 балла, второе место занял японец Нао Одзима (81,799), третье – китаец Ланьбинь Ян (81,099). Юниорский чемпионат мира проходит в Маниле.

«Победа Арсения была для нас ожидаемой, но мы знали, что будет борьба, хотя в большинстве видов он превосходит остальных по сложности программ.

Духно противостояли очень сильные соперники из Китая, Японии, США. Но наш парень был готов бороться с ними, хотя раньше никогда вместе с ними не выступал.

Позавчера после победы в квалификации Духно был расстроен, так как допустил ошибки на брусьях и перекладине. Но сегодня он показал себя молодцом, несмотря на то, что на перекладине у него порвалась накладка на руке и он сорвался.

Но перед этим он создал себе такой отрыв перед соперниками, что даже после падения остался на первом месте. Большим плюсом этого безусловно талантливого гимнаста являются отличные бойцовские качества, он умеет настраиваться на борьбу, а это дорогого стоит», – сказала Родионенко.