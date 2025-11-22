Арсений Духно победил в многоборье на чемпионате мира среди юниоров по спортивной гимнастике

Россиянин Арсений Духно победил в многоборье на чемпионате мира среди юниоров.

Российский гимнаст Арсений Духно выиграл золото в многоборье на чемпионате мира среди юниоров по спортивной гимнастике в Маниле. Спортивная гимнастика Чемпионат мира среди юниоров Манила, Филиппины Многоборье, финал 1. Арсений Духно (Россия) – 82,031 2. Нао Оджима (Япония) – 81,799 3. Янг Ланбин (Китай) – 81,099 4. Данила Лейкин (США) – 79,866 5. Симоне Сперанца (Италия) – 79,032