Арсений Духно победил в многоборье на чемпионате мира среди юниоров по спортивной гимнастике
Россиянин Арсений Духно победил в многоборье на чемпионате мира среди юниоров.
Российский гимнаст Арсений Духно выиграл золото в многоборье на чемпионате мира среди юниоров по спортивной гимнастике в Маниле.
Спортивная гимнастика
Чемпионат мира среди юниоров
Манила, Филиппины
Многоборье, финал
1. Арсений Духно (Россия) – 82,031
2. Нао Оджима (Япония) – 81,799
3. Янг Ланбин (Китай) – 81,099
4. Данила Лейкин (США) – 79,866
5. Симоне Сперанца (Италия) – 79,032
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости