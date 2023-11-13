Фетисов о критериях допуска FIG: «Это попирает права человека. Но последнее решение остается за спортсменом или тренером, им с этим жить»

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Вячеслав Фетисов назвал дискредитирующими критерии допуска российских гимнастов.

Ранее Международная федерация гимнастики (FIG) опубликовала список строгих условий для участия россиян в соревнованиях в нейтральном статусе.

«Единственным критерием в спортивном мире должен быть спортивный принцип, других быть не должно. Это дискредитирует то, что связано с великим делом – Олимпийскими играми, попирает права человека, спортсмена. Но в любом случае последнее решение остается за спортсменом или тренером, им с этим жить.

В целом так ставить вопрос некорректно – никаких дополнительных критериев быть не должно, должен соблюдаться спортивный принцип, который дает человеку право участия в Олимпийских играх, возможность находиться в Олимпийской деревне, без необходимости что-то подписывать и дополнительных обещаний», – сказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов.

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1 комментарий

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maxhonda
Славка, а как же твоё фирменное "да мне всё до лампочки, я к этому отношения не имею"?
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