Валентина Родионенко: «Пока FIG не внесет изменения в критерии допуска, спортсменов отправлять на старты мы не будем. Это решение тренерского штаба сборной»

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Тренеры сборной РФ по спортивной гимнастике не согласны с критериями допуска FIG.

Об этом заявила старший тренер сборной России Валентина Родионенко. 

«Мы не согласны ни с одним из критериев допуска, которые выработала FIG. Пока международная федерация не внесет изменения в свой документ, спортсменов отправлять на старты мы не будем. Это решение тренерского штаба сборной.

Мы не могли решить иначе. Нам предлагают выступать под каким-то голубым флагом. Международная федерация в этих критериях по жесткости даже превзошла рекомендации Международного олимпийского комитета», – сказала Родионенко. 

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