Спортивная гимнастика. Чемпионат мира среди юниоров. Каюмова стала 6-й в многоборье

Каюмова стала 6-й в многоборье на ЧМ среди юниоров по спортивной гимнастике.

Российская гимнастка Милана Каюмова заняла шестое место в многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике среди юниоров в Маниле.

Также россиянка выступит в финале на брусьях.

Спортивная гимнастика

Чемпионат мира среди юниоров

Манила, Филиппины

Юниорки

Многоборье

1. Юме Минамино (Япония) – 53,632

2. Елена Колас (Франция) – 53,298

3. Миса Нишияма (Япония) – 53,066...

6. Милана Каюмова (Россия) – 51,332