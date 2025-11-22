Спортивная гимнастика. Чемпионат мира среди юниоров. Каюмова стала 6-й в многоборье
Каюмова стала 6-й в многоборье на ЧМ среди юниоров по спортивной гимнастике.
Российская гимнастка Милана Каюмова заняла шестое место в многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике среди юниоров в Маниле.
Также россиянка выступит в финале на брусьях.
Спортивная гимнастика
Чемпионат мира среди юниоров
Манила, Филиппины
Юниорки
Многоборье
1. Юме Минамино (Япония) – 53,632
2. Елена Колас (Франция) – 53,298
3. Миса Нишияма (Япония) – 53,066...
6. Милана Каюмова (Россия) – 51,332
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
