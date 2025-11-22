1

Спортивная гимнастика. Чемпионат мира среди юниоров. Каюмова стала 6-й в многоборье

Каюмова стала 6-й в многоборье на ЧМ среди юниоров по спортивной гимнастике.

Российская гимнастка Милана Каюмова заняла шестое место в многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике среди юниоров в Маниле. 

Также россиянка выступит в финале на брусьях.

Спортивная гимнастика

Чемпионат мира среди юниоров

Манила, Филиппины

Юниорки

Многоборье

1. Юме Минамино (Япония) – 53,632

2. Елена Колас (Франция) – 53,298

3. Миса Нишияма (Япония) – 53,066...

6. Милана Каюмова (Россия) – 51,332

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
результаты
юниорская сборная России жен
чемпионат мира среди юниоров
спортивная гимнастика
logoсборная Японии жен
сборная Франции жен
Милана Каюмова
