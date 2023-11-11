Хоркина о критериях FIG: «Я бы на таких условиях на Олимпиаду в Париж не поехала. Иллюзий не питаю уже давно»

Светлана Хоркина считает, что российским гимнастам не надо принимать условия FIG.

Ранее Международная федерация гимнастики (FIG) опубликовала список строгих критериев для допуска россиян к соревнованиям.

«Я бы на таких условиях [на Олимпиаду] в Париж не поехала. Про других говорить не буду. Я уже говорила ранее, что все то, что нарисуют, вряд ли мы с этим согласимся. Как в воду глядела. Но ждем официальных заявлений от нашей федерации. Иллюзий не питаю уже давно.

Сегодня надо сделать разнообразные, интересные, красивые, мотивирующие соревнования. Будь это чемпионаты России, турниры в клубном формате, в формате лиг – все то, о чем мы говорили на форуме «Россия – спортивная держава».

Нужно делать свои соревнования для тех, кто хочет честно бороться под девизом «быстрее, выше, сильнее». Такими турнирами надо заполнять наш календарь и приглашать наших единомышленников. Хватит уже питать иллюзии», – сказала двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина.

Наших гимнастов возвращают издевательски: заявка платная, а ее одобрение не гарантирует выхода на старт