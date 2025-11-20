Спортивная гимнастика. Чемпионат мира среди юниоров. Духно победил в квалификации многоборья

Духно выиграл квалификацию на ЧМ среди юниоров по спортивной гимнастике.

Российский гимнаст Арсений Духно занял первое место в квалификации на чемпионате мира по спортивной гимнастике среди юниоров в Маниле.

Также он отобрался в финалы в отдельных видах, показав лучший результат в вольных упражнениях и в опорном прыжке, став третьим на коне и четвертым в упражнениях на кольцах.

Спортивная гимнастика

Чемпионат мира среди юниоров

Манила, Филиппины

Многоборье

1. Арсений Духно (Россия) – 82,065

2. Ланбин Ян (Китай) – 80,698

3. Нао Оджима (Япония) – 80,631

4. Данила Лейкин (США) – 80,598

5. Таики Какутани (Япония) – 80,432

6. Симоне Сперанца (Италия) – 79,964