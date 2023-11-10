Титов о критериях FIG: «Мы изучаем документ и пока не готовы комментировать его содержание»

В Федерации спортивной гимнастики изучают критерии допуска к соревнованиям.

Сегодня Международная федерация гимнастики (FIG) опубликовала условия для участия россиян, которые не поддерживают боевые действия и не принадлежат к силовым структурам.

Критерии допуска к международным соревнованиям были получены Федерацией спортивной гимнастики России, сейчас идет процесс их изучения. Об этом ТАСС сообщил президент организации Василий Титов.

«Сегодня вечером мы получили от FIG критерии допуска российских и белорусских спортсменов на международные старты.

Сейчас мы занимаемся тщательным изучением этого документа и пока не готовы комментировать его содержание», – сказал президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов.

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