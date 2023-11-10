Титов об отзыве иска в CAS: «После того, как совет FIG узаконил поправки, дающие право нас отстранять, юридически наш кейс стал ничтожным»

Василий Титов сообщил, что иск Федерации спортивной гимнастики России (ФГСР) отозван из CAS.

Ранее стало известно, что все российские спортивные федерации отозвали из Cпортивного арбитражного суда (CAS) иски на решение об отстранении от международных стартов.

«Да, мы тоже отозвали свои иски. Это было порядка трех месяцев назад.

После того, как совет FIG (Международной федерации гимнастики) узаконил поправки, которые наделяли исполком федерации правом нас отстранять, юридически наш кейс стал ничтожным.

Бодаться за то, что уже утвердили, смысла не было, поэтому мы отказались», – сказал глава ФГСР.